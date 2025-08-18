Horóscopo de Leo de hoy: lunes 18 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 18 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
Si esta con problemas, debe abandonar todas las ideas pesimistas. Recuerde que en otras oportunidades pudo superar obstáculos peores y saldrá beneficiado.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el lunes 18 de agosto
Amor: Prepárese, ya que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará. Evite desconectarse de sus sentimientos y trate de demostrar más lo que siente por su alma gemela.
Riqueza: No gastes de más si no lo necesita realmente. De esta forma, se beneficiará más adelante por la buena administración que tuvo en sus fondos.
Bienestar: Por más que este ansioso, sepa que no es un momento para caer en las tentaciones. Cuídese de los excesos de todo tipo que puedan aparecer frente suyo.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Prepárese, ya que contará con la Luna en su signo y esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente que esta viviendo.
Amor: Ya que comparte mucho mas tiempo con su enamorado, busque el momento justo para hablar profundamente de los temas que le preocupa, evite discutir.
Riqueza: Comprenda que no es un buen momento para iniciar ese acuerdo comercial que viene gestando hace meses, de lo contrario, podría sufrir un fracaso.
Bienestar: Si siente que en este ultimo tiempo las cosas no salen como usted esperaba, revea la gente que lo rodea. Evite que las personas negativas le resten su energía.
