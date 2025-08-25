Horóscopo de Leo de hoy: lunes 25 de agosto de 2025

Intente no cometer ningún error a causa de su impaciencia. Ante que nada relájese y podrá conseguir lo que se proponga sin ningún problema.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 25 de agosto

Amor: Transitará un momento de transformación afectiva tanto interna como externa. Este preparado, ya que podría afectarlo negativamente en las relaciones.

Riqueza: Seria bueno que flexibilice el método en sus negocios y se replantee nuevas metas. Cambie de dirección y pronto recogerá las satisfacciones de su trabajo.

Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo que tiene guardado en el interior de su alma.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Sepa que será el momento justo para que apueste al crecimiento con total libertad. No dude en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo a su favor.

Amor: Tiempo para evaluar que es lo que no funciona en sus relaciones para poder cambiar de actitud. De a poco, la relación amorosa prosperará en el tiempo.

Riqueza: Prepárese, ya que florecerá un abanico de opciones a nivel laboral donde deberá realizar la mejor elección. Escoja la más conveniente para su economía.

Bienestar: Haga lo posible para animarse y abrace a las personas que verdaderamente le acarician el alma. Se sentirá gratificado por cada gesto que tengan hacia usted.

