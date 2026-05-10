Horóscopo de Libra de hoy: domingo 10 de mayo de 2026

Para alcanzar sus logros, sepa que la clave es organizarse y no dejar que los objetivos que están en su mente, se diluyan ante cualquier estimulo negativo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 10 de mayo

Amor: Trate de hacerse un lugar para el amor en su vida. Por más que su agenda este completa, intente prestarle más atención a su alma gemela que también lo necesita.

Riqueza: Sera un período especial para recibir un reconocimiento dentro el ámbito laboral, a causa de su talento creativo. Siga trabajando como lo esta haciendo.

Bienestar: Sepa que las terapias alternativas lo ayudaran a ver la vida desde una nueva óptica. Busque información e incursione para aplicarla como un nuevo de estilo de vida.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Este atento, ya que podrá recibir en este día diferentes criticas en torno a sus reacciones emocionales. Debería escucharlas y así podrá mejorar en las relaciones.

Amor: Intente mejorar el diálogo con su enamorado. Sepa que será la mejor manera para darle fin a esas diferencias que tienen hace tiempo y dañan el vínculo.

Riqueza: Teniendo la Luna en oposición, hará que se sienta presionado a dar una respuesta apresurada en el plano profesional. Piense bien antes de definir la situación.

Bienestar: Hoy su espíritu festivo le exigirá un encuentro nocturno con amigos. Deje de hacerse tantos problemas y olvídese de sus obligaciones. Trate de divertirse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |