Horóscopo de Libra de hoy: domingo 17 de mayo de 2026

Intente centrarse y tomar el control de su vida, ya que hace tiempo lo ha perdido por su irresponsabilidad. Caiga en la realidad e intente modificar lo que hace mal.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 17 de mayo

Amor: Un amigo cercano que hace tiempo que no ve, lo llamará. Atiéndalo, así comparten una charla donde revivirán momentos buenos y malos del pasado.

Riqueza: Anímese y postúlese en esa nueva búsqueda laboral en su empresa. Exponga sus ideas, de lo contrario, perderá oportunidades de crecimiento en lo profesional.

Bienestar: Por mas que se sienta superado, procure no somatizar los problemas. Trate de disminuir el estrés y la tensión con alguna actividad que lo relaje por completo.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Tenderá a ofenderse por todo y considerar enemigas a todas las personas que lo estiman de verdad, ya que estará muy vulnerable a las críticas en el día de hoy.

Amor: Trate de enfrentar los miedos que últimamente le impiden crecer en su vida amorosa actual. Si es necesario, busque ayuda con un especialista en el tema.

Riqueza: Alguien cercano le propondrá un proyecto, intente no responder de inmediato. Piense bien, si realmente le conviene sumarse a esa propuesta financiera.

Bienestar: Entienda que todos los días debe trabajar aun más para encontrar el equilibrio entre su cuerpo y mente, de lo contrario, su salud sufrirá y no resistirá.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |