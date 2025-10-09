Horóscopo de Libra de hoy: jueves 9 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 9 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Probablemente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que siempre lo limitaban cuando debía tomar una determinación.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el jueves 9 de octubre
Amor: En estos días, sepa que su deseo y erotismo se harán presentes en el vínculo amoroso. Aprovéchelos al máximo junto a su alma gemela en la intimidad.
Riqueza: Si se decide a hacer una restructuración en su casa, sepa que será el momento justo para solicitarle a ese familiar una ayuda monetaria. Obtendrá lo que le pida.
Bienestar: Acérquese a la naturaleza, ya que lo hará recuperar la armonía perdida. Organice para esta tarde, una salida al aire libre junto a su familia.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Sera importante para su vida si evita preocuparse por los detalles mínimos. Si no lo hace, se sentirá abrumado y no logrará su cometido. Trate de relajarse.
Amor: Despertará la admiración de cualquier persona que se cruce. En esta jornada, la Luna potenciará su magnetismo personal y lo hará irresistible en el amor.
Riqueza: Evite imponer sus puntos de vista en el terreno profesional, ya que podría salir perjudicado. Intente escuchar las diferentes opiniones y llegar a un acuerdo entre todos.
Bienestar: Deje de ser tan negativo y comience a mirar el lado positivo de las cosas. Procure utilizar el tiempo libre para la recreación o lo que le guste hacer en su hogar.
