Horóscopo de Libra de hoy: jueves 9 de octubre de 2025

Probablemente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que siempre lo limitaban cuando debía tomar una determinación.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 9 de octubre

Amor: En estos días, sepa que su deseo y erotismo se harán presentes en el vínculo amoroso. Aprovéchelos al máximo junto a su alma gemela en la intimidad.

Riqueza: Si se decide a hacer una restructuración en su casa, sepa que será el momento justo para solicitarle a ese familiar una ayuda monetaria. Obtendrá lo que le pida.

Bienestar: Acérquese a la naturaleza, ya que lo hará recuperar la armonía perdida. Organice para esta tarde, una salida al aire libre junto a su familia.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Sera importante para su vida si evita preocuparse por los detalles mínimos. Si no lo hace, se sentirá abrumado y no logrará su cometido. Trate de relajarse.

Amor: Despertará la admiración de cualquier persona que se cruce. En esta jornada, la Luna potenciará su magnetismo personal y lo hará irresistible en el amor.

Riqueza: Evite imponer sus puntos de vista en el terreno profesional, ya que podría salir perjudicado. Intente escuchar las diferentes opiniones y llegar a un acuerdo entre todos.

Bienestar: Deje de ser tan negativo y comience a mirar el lado positivo de las cosas. Procure utilizar el tiempo libre para la recreación o lo que le guste hacer en su hogar.

