Horóscopo de Libra de hoy: lunes 9 de marzo de 2026

Hoy resuelva sobre la marcha esas situaciones nuevas que salgan a luz. Sepa que parte de sus futuras conquistas amorosas dependerán de su creatividad.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 9 de marzo

Amor: Deje de mostrarse indiferente en las relaciones afectivas. Evite confundir los sentimientos y procure cambiar la actitud frente a los desencuentros.

Riqueza: Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico. Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio.

Bienestar: Busque refugio en la intimidad de su hogar, así podrá obtener la armonía que tanto necesita. Busque la tranquilidad con usted mismo y así verá con claridad las ideas.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Gracias a su actitud emprendedora habitual, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás esa etapa poco satisfactoria que vivió en su vida.

Amor: Período para que intente conectarse emocionalmente con su enamorado de una manera diferente. Si no pueden solos, vayan juntos a terapia de pareja.

Riqueza: Ciclo ideal para renovar contratos o iniciar nuevos negocios. Los resultados serán magníficos para cualquier transacción comercial que intente realizar.

Bienestar: Sepa que deberá prestar más atención a su estado físico. Trate de conservar la postura, de lo contrario, sufrirá contracturas y cefaleas. No se automedique.

