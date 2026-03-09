Horóscopo de Libra de hoy: lunes 9 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 9 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Hoy resuelva sobre la marcha esas situaciones nuevas que salgan a luz. Sepa que parte de sus futuras conquistas amorosas dependerán de su creatividad.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el lunes 9 de marzo
Amor: Deje de mostrarse indiferente en las relaciones afectivas. Evite confundir los sentimientos y procure cambiar la actitud frente a los desencuentros.
Riqueza: Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico. Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio.
Bienestar: Busque refugio en la intimidad de su hogar, así podrá obtener la armonía que tanto necesita. Busque la tranquilidad con usted mismo y así verá con claridad las ideas.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Gracias a su actitud emprendedora habitual, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás esa etapa poco satisfactoria que vivió en su vida.
Amor: Período para que intente conectarse emocionalmente con su enamorado de una manera diferente. Si no pueden solos, vayan juntos a terapia de pareja.
Riqueza: Ciclo ideal para renovar contratos o iniciar nuevos negocios. Los resultados serán magníficos para cualquier transacción comercial que intente realizar.
Bienestar: Sepa que deberá prestar más atención a su estado físico. Trate de conservar la postura, de lo contrario, sufrirá contracturas y cefaleas. No se automedique.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |