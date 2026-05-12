Horóscopo de Libra de hoy: martes 12 de mayo de 2026

Aunque no lo crea su hospitalidad lo convierte en un gran anfitrión. Por mas que sea mínimo, no dude en agasajar a los que aprecia de la manera que desee.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 12 de mayo

Amor: Después de tantas idas y vueltas, al fin se sentirá completamente feliz en el amor. Podrá vivir momentos alegres junto a su alma gemela.

Riqueza: En estos momentos, sepa que no es conveniente descuidar tanto la economía y dejarla en manos de otros. Tómese un tiempo para controlar sus finanzas.

Bienestar: En sus tiempos libres, mímese un poco más. Intente realizarse algún tipo de tratamiento de belleza en su casa con las cremas que se ha comprado en este ultimo tiempo.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Cuando se relacione con los demás, necesitará moderar su carácter. Procure encarar la vida desde otro punto de vista, sin ser tan agresivo con la gente que lo rodea.

Amor: Este atento, ya que se enfrentará a un familiar muy cercano que hace tiempo tienen problemas y terminarán discutiendo. Si puede evitarlo, hágalo.

Riqueza: Destine algún tiempo de la tarde, para realizar las cuentas necesarias y así poner en orden su estado financiero. Si no puede saldar todo, pague lo más urgente.

Bienestar: En caso de sufrir alguna dolencia o malestar, hágase ver con algún especialista sobre el tema y cumpla con el tratamiento completo que le indican.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |