Horóscopo de Libra de hoy: martes 18 de Octubre de 2022

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa deberá determinar cuales son las prioridades y lo más importante para usted.

Fechas: 23 de Septiembre al 22 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 18 de Octubre

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Este preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No lo dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar, aproveche las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

Semana del 12 al 18 de julio para Libra

Venus (regente del ascendente en Libra) continúa su recorrido por Géminis (signo de aire, vincular) y conecta en cuadratura con Neptuno (planeta asociado al inconsciente). En términos psicológicos, esta conexión puede traer un halo de ilusión y fantasía en tu situación vincular. Sin embargo, como el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, hay, a su vez, un manto de realidad que muestra de forma contundente las cosas como son. Tip: aceptar la realidad puede ser liberador.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Sepa que no es momento de cambios para su vida. Tenga una actitud reflexiva y prudente, de lo contario, podría cometer una grave equivocación.

Amor: En caso que su pareja se encuentre deprimida, trate de animarla. No la obligue a que cambie de actitud, intente brindarle su apoyo incondicional.

Riqueza: Esté preparado, ya que un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no confiable. Trate de rechazarlo si quiere evitar cualquier problema económico.

Bienestar: Si tiene deseos de retomar alguna actividad artística que hace mucho abandonoópor falta de tiempo, no dude en hacerlo hoy.

