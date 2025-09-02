Horóscopo de Libra de hoy: martes 2 de septiembre de 2025

Se despertará con el convencimiento de introducir nuevos cambios en su forma de actuar. No dude más, ya es el momento de hacerlo en su vida.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 2 de septiembre

Amor: No se desespere si las cosas no le salen, ya que hoy estará un poco irritable. Evite las peleas con su enamorado, de lo contrario, ambos podrían salir lastimados.

Riqueza: Momento para aplicar un nuevo estilo en los negocios que esta por encaminar. Sepa que con el tiempo, podrá incrementar el número de sus ingresos monetarios.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Entienda que no es momento para que se proponga grandes logros, sepa que lo ideal seria ir resolviendo de a poco las pequeñas cuestiones pendientes.

Amor: Ya es tiempo para que abandone su soltería. Tome conciencia y busque con paciencia una persona que lo acompañe para el resto de su vida sentimental.

Riqueza: Mejore los proyectos y selecciónelos siguiendo un estricto orden de prioridades. De esta forma, podrá desarrollar y alcanzar todas las metas.

Bienestar: Jornada optima para salir de compras con amigas. Si ya cobro, ni dude un minuto y cómprese esa prenda que hace tanto quiere. No de tantas vueltas.

