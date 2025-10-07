Horóscopo de Libra de hoy: martes 7 de octubre de 2025

Cuando se relacione, trate de no mostrarse soberbio y altanero con su entorno. Renuncie a sus aires de grandeza porque estaría revelando su inseguridad.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 7 de octubre

Amor: Intente mejorar el diálogo con su enamorado. Sepa que será la mejor manera para darle fin a esas diferencias que tienen hace tiempo y dañan el vínculo.

Riqueza: Teniendo la Luna en oposición, hará que se sienta presionado a dar una respuesta apresurada en el plano profesional. Piense bien antes de definir la situación.

Bienestar: Si hace días le cuesta conciliar el sueño, deje de automedicarse. Busque alguna actividad que lo relaje por las noches y póngala en practica cuanto antes.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Si pretende incentivar la creatividad, deberá poner en práctica las capacidades como la motivación y las características de su personalidad.

Amor: No se desespere si las cosas no le salen, ya que hoy estará un poco irritable. Evite las peleas con su enamorado, de lo contrario, ambos podrían salir lastimados.

Riqueza: Sepa que gracias a esos negocios iniciados haces meses, hoy obtendrá una retribución monetaria inesperada. Sea cuidadoso en el momento que la invierta.

Bienestar: Evite hablar tanto durante esta jornada. Hoy dedíquese a escuchar un poco más a las personas que lo rodean y prestarle atención a los consejos que le brindan.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |