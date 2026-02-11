Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 11 de febrero de 2026

Prepárese, ya que hoy será una jornada especialmente para planificar todos los deseos que anhelo en su vida. Sepa que pronto conseguirá alcanzarlos.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 11 de febrero

Amor: Seguramente no le resultará fácil compartir los sentimientos, ya que su alma gemela esta confundida. Antes de culparla, siéntese con ella y charle de la situación.

Riqueza: En estos tiempos, sepa que no le será conveniente que descuide tanto la economía y la deje en manos de otros. Ocúpese usted mismo de su dinero.

Bienestar: Intente renovar la imagen, opte por un cambio de look. Aunque se encuentre cerrada su peluquería, utilice la tintura que se compro y cambie su color de cabello.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Intente comprender que la tolerancia y la persuasión serán los medios más eficaces para lograr muchos de los proyectos tan anhelados. Haga uso de ellas.

Amor: Trate de armonizar los sentimientos con la mente y así disfrutará de los buenos momentos junto a su enamorado. Verá que disfrutaran plenamente.

Riqueza: Tome conciencia que si no ajusta cuanto antes su presupuesto, mucha de las deudas que tiene podrían crecer. Deje de ser moroso y póngase al día con el pago.

Bienestar: Pronto deberá comenzar un tratamiento terapéutico, donde lo ayudará a decidir mejor que hacer con su vida. Comprenda que será muy positivo para usted.

