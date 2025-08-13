Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 13 de agosto de 2025

Intente ser más responsable con sus decisiones y no acuse a los demás de sus propios errores. Comience a trabajar para solucionarlos y no recaer en ellos.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 13 de agosto

Amor: Jornada apta para sincerarse con la persona que ama, trate de expresar sus verdaderos sentimientos. Anímese a dar un paso más, si es que se encuentra en pareja.

Riqueza: Hoy las responsabilidades laborales lo reclamaran. Hágase cargo de sus obligaciones y deje de delegar en los compañeros de trabajo cada unas de sus tareas.

Bienestar: Teniendo un buen descanso en las noches, podrá reponer sus fuerzas y recuperar su lucidez mental. No asuma más responsabilidades de las que puede afrontar.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Sepa que debe abandonar los problemas que no le afectan directamente en su vida profesional y personal. Procure tomar todos sus deseos de un modo constructivo.

Amor: Prepárese, ya que vivirá una mala experiencia con una persona cercana a la cual creía que era su verdadero amigo. Por más que sienta defraudado no se sienta triste.

Riqueza: Si ingresa alguien nuevo en su trabajo, trate de guiarlo y ayudarlo en lo que necesita. Recuerde que usted también fue nuevo cuando ingreso a la empresa.

Bienestar: Hoy deberá animarse a mirar de forma profunda sus sentimientos mas íntimos. De esta forma, encontrará la repuesta a muchos de los interrogantes que tiene.

