Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 13 de mayo de 2026

Durante esta jornada, obtendrá la energía necesaria para poder emprender lo que siempre quiso y no pudo. Vaya detrás del objetivo que más le interese.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 13 de mayo

Amor: Sepa que gracias a su coraje y valentía podrá ganarse el corazón de esa persona que le interesa. Hoy anímese e invítela a salir a algún lado.

Riqueza: En esta jornada la certeza de sus ideas, le darán el impulso que están necesitando hace tiempo para sus proyectos. Ponga toda su energía para concretarlos.

Bienestar: Se le presentará una ocasión única para realizar un viaje de placer en compañía. Olvídese de la rutina y acepte la invitación que le hicieron.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Aunque no lo crea su hospitalidad lo convierte en un gran anfitrión. Por mas que sea mínimo, no dude en agasajar a los que aprecia de la manera que desee.

Amor: Después de tantas idas y vueltas, al fin se sentirá completamente feliz en el amor. Podrá vivir momentos alegres junto a su alma gemela.

Riqueza: En estos momentos, sepa que no es conveniente descuidar tanto la economía y dejarla en manos de otros. Tómese un tiempo para controlar sus finanzas.

Bienestar: En sus tiempos libres, mímese un poco más. Intente realizarse algún tipo de tratamiento de belleza en su casa con las cremas que se ha comprado en este ultimo tiempo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |