Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 22 de octubre de 2025

Si tiene algo que cambiar, hágalo hoy. Este día, le ofrece las mejores posibilidades para enfrentar las transformaciones y los cambios en su vida.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 22 de octubre

Amor: Intente suspender algunos compromisos laborales y aproveche a disfrutar la tarde junto a su alma gemela. Invítela a merendar a ese lugar que tanto le gusta.

Riqueza: En estos días, evite los gastos desmedidos, por más mínimos que sean. Si no cambia, en muy poco tiempo podrá desequilibrar su presupuesto económico.

Bienestar: Comience a cuidar su salud y propóngase abandonar el habito de las golosinas. Será un período optimo para realizar alguna dieta que no incluya dulces y hidratos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Dedíquele tiempo a sus necesidades espirituales. Tome distancia de su rutina cotidiana y podrá encontrar la paz que tanto ha estado buscando.

Amor: Hoy la presencia lunar acrecentará y facilitará la relación que tiene con su alma gemela. Comprométase y juéguese más por la persona que tiene a su lado.

Riqueza: Este preparado, ya que existe peligro de endeudamiento. Pague hoy mismo todas las cuentas e impuestos de su hogar que tiene atrasados hace meses.

Bienestar: Si le esta preocupando algún tema de su salud, no dude y vaya a su especialista. Él sabrá aconsejarlo y usted podrá evacuar todas sus dudas.

