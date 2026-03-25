Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 25 de marzo de 2026

Momento para cumplir con todos los compromisos, si es necesario delegue sus responsabilidades. Así, se sentirá mucho más aliviado en esta jornada.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 25 de marzo

Amor: Sepa que debe incluir a su pareja a la familia, ya que ella se siente un tanto incomoda. Organice una reunión para esta noche y cenen todos juntos.

Riqueza: Jornada propicia para los ingresos y las inversiones. Su magnetismo aumentará y podrá conquistar cualquier negocio que anteriormente no estaba a su alcance.

Bienestar: Evite hacer todo tan rápido como lo acostumbra. Seria bueno que controle la impulsividad, ya que le puede jugar en contra en todas las decisiones.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Intente no cometer ningún error a causa de su impaciencia. Ante que nada relájese y podrá conseguir lo que se proponga sin ningún problema.

Amor: Si aun se encuentra soletero, no dude y salga en compañía de sus amigos en esta noche. Prepárese, ya que podrá encontrar el amor en el lugar menos esperado.

Riqueza: Seria bueno que flexibilice el método en sus negocios y se replantee nuevas metas. Cambie de dirección y pronto recogerá las satisfacciones de su trabajo.

Bienestar: Evite hacer todo tan rápido como lo acostumbra. Seria bueno que controle la impulsividad, ya que le puede jugar en contra en todas las decisiones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |