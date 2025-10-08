LA NACION

Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 8 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 8 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra

Sera importante para su vida si evita preocuparse por los detalles mínimos. Si no lo hace, se sentirá abrumado y no logrará su cometido. Trate de relajarse.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 8 de octubre

Amor: Despertará la admiración de cualquier persona que se cruce. En esta jornada, la Luna potenciará su magnetismo personal y lo hará irresistible en el amor.

Riqueza: Evite imponer sus puntos de vista en el terreno profesional, ya que podría salir perjudicado. Intente escuchar las diferentes opiniones y llegar a un acuerdo entre todos.

Bienestar: Deje de ser tan negativo y comience a mirar el lado positivo de las cosas. Procure utilizar el tiempo libre para la recreación o lo que le guste hacer en su hogar.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Cuando se relacione, trate de no mostrarse soberbio y altanero con su entorno. Renuncie a sus aires de grandeza porque estaría revelando su inseguridad.

Amor: Intente mejorar el diálogo con su enamorado. Sepa que será la mejor manera para darle fin a esas diferencias que tienen hace tiempo y dañan el vínculo.

Riqueza: Teniendo la Luna en oposición, hará que se sienta presionado a dar una respuesta apresurada en el plano profesional. Piense bien antes de definir la situación.

Bienestar: Si hace días le cuesta conciliar el sueño, deje de automedicarse. Busque alguna actividad que lo relaje por las noches y póngala en practica cuanto antes.

