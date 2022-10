Horóscopo de Libra de hoy: sábado 1 de Octubre de 2022

Ocúpese de sus asuntos y trate de resolverlos lo antes posible. Deje de involucrase en situaciones complicadas que no le generan nada bueno.

Fechas: 23 de Septiembre al 22 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 1 de Octubre

Amor: Período para que intente conectarse emocionalmente con su enamorado de una manera diferente. Si no pueden solos, busquen ayuda.

Riqueza: Si tiene que firmar un contrato, no será malo que aguarde y se asesore. Busque ayuda en alguna persona de su confianza y avance por el camino correcto.

Bienestar: Aprenda a disfrutar de la calidez de su hogar junto a su familia, pero ante todo no se olvide de finalizar con sus tareas cotidianas.

Semana del 12 al 18 de julio para Libra

Venus (regente del ascendente en Libra) continúa su recorrido por Géminis (signo de aire, vincular) y conecta en cuadratura con Neptuno (planeta asociado al inconsciente). En términos psicológicos, esta conexión puede traer un halo de ilusión y fantasía en tu situación vincular. Sin embargo, como el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, hay, a su vez, un manto de realidad que muestra de forma contundente las cosas como son. Tip: aceptar la realidad puede ser liberador.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Aprenda que no conseguirá nada, si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Amor: Deje de comportarse tan cruel con su alma gemela, ya que podría alejarse de usted. No permita que su malgenio destruya la relación que construyó hace tiempo.

Riqueza: Solo por este día ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este último tiempo. Esto podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

