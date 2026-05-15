Horóscopo de Libra de hoy: viernes 15 de mayo de 2026

Si tiene algo que cambiar, hágalo hoy. Este día, le ofrece las mejores posibilidades para enfrentar las transformaciones y los cambios en su vida.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 15 de mayo

Amor: Evite ser indiferente con su pareja, intente compartir las alegrías y anhelos. De esta forma, podrán recuperar el tiempo perdido en la relación.

Riqueza: Deje las dudas y tome en cuenta ese ofrecimiento laboral que le hicieron días atrás. Por más que deba realizar cambios rotundos en su vida, acepte.

Bienestar: Busque el equilibrio alejándose de los ruidos y manténgase en contacto con la naturaleza en esta tarde. Intente evitar los pensamientos negativos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Cuando entienda que si abandona su ambición desmedida, en poco tiempo podrá empezar a tener mayor confianza en usted mismo ya que saldrá todo como esperaba.

Amor: No se deje tentar por la atracción de un viejo amor, ya que podría correr el riego de repetir la historia y volverá a sufrir su corazón. Piense bien.

Riqueza: Jornada para dejar al margen sus contradicciones y utilizar una buena estrategia laboral. Contará con muy buenas energías y esto repercutirá en su suerte.

Bienestar: Por más que las cosas no salga como esperaba, no piense que la mala suerte lo acompaña. Disfrute de un día tranquilo dentro o fuera de su hogar.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |