Horóscopo de Libra de hoy: viernes 29 de mayo de 2026

Sepa que teniendo una postura más dinámica, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una etapa que fue poco satisfactoria para usted.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 29 de mayo

Amor: Durante esta tarde, decídase y declárele el amor a esa persona que tanto le atrae. Acérquese e invítela a algún lado, así compartirán un momento grato.

Riqueza: No se obsesione, ya que vendrán tiempos mejores. Sepa que tarde o temprano podrá demostrar su verdadera capacidad intelectual en lo profesional.

Bienestar: Debería evitar los atracones fuera de horarios aunque tenga hambre. Si no cambia esta conducta rápido, sepa que no podrá bajar esos kilos de más.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Podrían surgir pequeñas dificultades en la rutina diaria. Preste atención a ciertas cosas en las que nunca se fija y así evitará contratiempos posteriores.

Amor: Serán días, donde los astros incrementarán su energía amorosa con resultados positivos. Si se encuentra soltero encontrará a la verdadera persona.

Riqueza: Deje de desvalorizarse, solo deberá organizar mejor los pensamientos y tomar la decisión adecuada. Muestre la capacidad de mando en ese negocio.

Bienestar: Sepa que las ideas obsesivas dañaran su interior, trate de relajarse y aclarar las dudas. Busque algún pasatiempo que lo distraiga de esos pensamientos.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |