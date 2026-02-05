LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: jueves 5 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 5 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

No dude en entregarse de lleno a disfrutar de su buena suerte. El día lo sorprenderá con momentos inolvidables, sepa aprovecharlos al máximo.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el jueves 5 de febrero

Amor: Después de tantas idas y vueltas, transitará una etapa de plena felicidad junto a la persona que ama. Valórela como ella se lo merece y demuéstreselo todos los días.

Riqueza: Comprométase aun más con las responsabilidades y organice las tareas, así podrá tenerlas al día. Después de tanto, el terreno laboral se afianzará.

Bienestar: Ponga atención, ya que al tener la Luna en oposición podría llevarlo a cometer algunos excesos que atenten contra su salud física como emocional.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Hoy se sentirá una persona más fuerte gracias a esos cambios rotundos que vivió hace meses atrás. Trate de usar esa energía para emprender cosas nuevas.

Amor: Sepa que si reprime sus sentimientos, es probable que confunda a su alma gemela. Demuestre lo que siente y piensa en cada momento que lo exprese.

Riqueza: Momento oportuno para montar ese negocio que tiene pendiente. Deje de seguir dudando y abandone los miedos que tiene para invertir en el mismo.

Bienestar: Si se siente excedido de peso, procure hacer un cambio en su rutina. Sepa que con una dieta basada en frutas, verduras y mucho liquido, podrá depurar su cuerpo.

