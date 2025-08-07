Horóscopo de Piscis de hoy: jueves 7 de agosto de 2025

Transitará una etapa donde podrá ubicarse en una mejor posición social y así obtendrá un crecimiento en su vida que lo hará sentir que esta en la cima.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el jueves 7 de agosto

Amor: Sepa que planear una salida con su pareja, será la opción más inteligente para este día. Trate de buscar un lugar para llevarla a cenar y que sea de su agrado.

Riqueza: Gracias a ese nuevo proyecto laboral que empezó y su esfuerzo continuo, después de tanto tiempo comenzará a ver los frutos tan esperados por usted.

Bienestar: Haga lo posible para no caer en el stress por mas que los inconvenientes lo persigan. Ampárese en la lectura de un buen libro y evite los pensamientos negativos.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Prepárese, ya que contará con la Luna en su signo y esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente que esta viviendo.

Amor: No se haga el distraído y aclare esa cuestión compleja que tiene con su pareja. Entienda que ya son dos personas adultas y deben solucionar los problemas.

Riqueza: Comprenda que no es un buen momento para iniciar ese acuerdo comercial que viene gestando hace meses, de lo contrario, podría sufrir un fracaso.

Bienestar: Si siente alguna molestia en sus articulaciones, busque por internet algún ejercicio o actividad física que le permita disminuir las dolencias.

