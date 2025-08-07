Horóscopo de Piscis de hoy: jueves 7 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 7 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis
- 1 minuto de lectura'
Transitará una etapa donde podrá ubicarse en una mejor posición social y así obtendrá un crecimiento en su vida que lo hará sentir que esta en la cima.
Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo
Qué le espera a Piscis el jueves 7 de agosto
Amor: Sepa que planear una salida con su pareja, será la opción más inteligente para este día. Trate de buscar un lugar para llevarla a cenar y que sea de su agrado.
Riqueza: Gracias a ese nuevo proyecto laboral que empezó y su esfuerzo continuo, después de tanto tiempo comenzará a ver los frutos tan esperados por usted.
Bienestar: Haga lo posible para no caer en el stress por mas que los inconvenientes lo persigan. Ampárese en la lectura de un buen libro y evite los pensamientos negativos.
Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer
Prepárese, ya que contará con la Luna en su signo y esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente que esta viviendo.
Amor: No se haga el distraído y aclare esa cuestión compleja que tiene con su pareja. Entienda que ya son dos personas adultas y deben solucionar los problemas.
Riqueza: Comprenda que no es un buen momento para iniciar ese acuerdo comercial que viene gestando hace meses, de lo contrario, podría sufrir un fracaso.
Bienestar: Si siente alguna molestia en sus articulaciones, busque por internet algún ejercicio o actividad física que le permita disminuir las dolencias.
