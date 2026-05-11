Horóscopo de Piscis de hoy: lunes 11 de mayo de 2026

Si se siente desbordado, llegue a su casa y enciérrese silenciosamente en si mismo. Así, logrará encontrar la respuesta a muchos de sus interrogantes.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el lunes 11 de mayo

Amor: Intente ser menos obsesivo con su pareja. Sea que con esta actitud, lo único que logrará que la misma se distancie aun más y su relación entre en una crisis.

Riqueza: Procure confeccionar un balance general de sus logros y expectativas, esto lo ayudará a ver con claridad los beneficios que obtendrá con su nuevo proyecto.

Bienestar: Seguramente se sienta un tanto desganado a causa de todos los cambios que ha sufrido en este ultimo tiempo. Procure cambiar la alimentación e ingiera más vitaminas.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Permita que su intuición lo guíe en todos los caminos que deba transitar. Está lo ayudará a detectar de inmediato, si alguien intenta perjudicarlo.

Amor: Aprenda a diferenciar entre un romance pasajero y un amor arraigado. De lo contrario, no resolverá su vida amorosa y seguirá cometiendo los mismos errores.

Riqueza: Aproveche el repunte económico que ha tenido para eliminar esas deudas que tiene hace tiempo. Si cuenta con un dinero extra procure pagar las cuentas.

Bienestar: Permanezca en contacto con la naturaleza, ya que lo beneficiara anímicamente y físicamente. Destínese un tiempo para el cuidado de sus plantas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |