LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: martes 17 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 17 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Piscis de hoy: martes 17 de febrero de 2026
Horóscopo de Piscis de hoy: martes 17 de febrero de 2026

Si pretende obtener una rápida prosperidad material, sepa que dependerá de su excelente criterio intelectual y de su perseverancia en el trabajo.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el martes 17 de febrero

Amor: Llame a ese amigo, que hace días le esta solicitando ayuda. Sepa que la calidez de su afecto por mas que se telefónico le nutrirá el espíritu y lo hará sonreír de nuevo.

Riqueza: Sepa que se acerca una etapa excelente para invertir y poner en orden el sistema financiero, caso contrario, a fin de año terminará demasiado endeudado.

Bienestar: Si todo lo que comienza se desmorona sin saber porque. Intente revitalizar la energía y su organismo, de lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

No permita que sus pensamientos solo giren en torno a lo material. Tendría que valorar más el cariño que da y el afecto que recibe de la gente que lo quiere.

Amor: Intente no desperdiciar esta magnifica etapa, ya que contará con el apoyo de la Luna. Será ideal para tomar decisiones en cuestiones del corazón.

Riqueza: Tenga en cuenta que un olvido o un gasto innecesario puede producirle un desajuste en su presupuesto semanal. Compre lo que realmente necesita usar.

Bienestar: No se sienta derrumbado, ya que por la noche su ánimo mejorará. Decídase y trate de contactar a sus amigos cercanos y júntense a cenar en algún bar.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. El número de la suerte que le toca a para cada signo del Zodíaco en febrero
    1

    Este es el número de la suerte para cada signo del Zodíaco en febrero

  2. ¿Cuál es el color de la suerte para cada signo en febrero?
    2

    Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en febrero

  3. Rituales y tradiciones para recibir el Año Nuevo Chino
    3

    Rituales y tradiciones para recibir el Año Nuevo Chino 2026

  4. Rituales para canalizar la energía del Año del Caballo de Fuego
    4

    Rituales para empezar el Año Nuevo Chino 2026