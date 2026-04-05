Horóscopo de Sagitario de hoy: domingo 5 de abril de 2026

Sepa que si sigue mostrándose impulsivo e impaciente, no logrará resolver todos los temas en un solo día. Baje los niveles de ansiedad y todo se acomodará.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el domingo 5 de abril

Amor: Intente descubrir sus propios errores y reparar las equivocaciones que tuvo. Trate de no enojarse con su pareja, ya que usted fue el culpable.

Riqueza: No dude y asista a la reunión, evite discutir con sus colegas. Comprenda que cada uno puede dar su punto de vista y entre todos llegar a una buena conclusión.

Bienestar: Admita sus limites físicos y tome las precauciones para no salir perjudicado. Recuerde que su cuerpo es la herramienta para concretar sus fines.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Será un momento optimo para que ponga en práctica todo lo que usted piensa y desea hace meses. Entienda que el tiempo pasa, procure no dejarse estar.

Amor: Solo por hoy intente desprenderse de algunas obligaciones poco importantes, ya que necesitará vivir intensamente cada momento junto a su pareja.

Riqueza: Debería aplicar el sentido común para percibir y concretar un buen negocio del cual obtendrá resultados muy positivos. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: En este día, le será imprescindible alternar sus obligaciones con momentos de distensión, de lo contrario, podría discutir con alguien muy cercano.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |