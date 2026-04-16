Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 16 de abril de 2026

En esta jornada despertará teniendo una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones teniendo resultados positivos.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 16 de abril

Amor: Fíese por lo que quiere y no por lo que piensa, deje atrás las dudas para seguir a su corazón. Acerque se a esa persona que le quita el sueño hace tiempo.

Riqueza: Sepa que deberá escuchar los consejos de sus compañeros, no sea tan terco. De esta forma, obtendrá información muy valiosa para utilizarla en sus nuevos proyectos.

Bienestar: Gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta. Recuerde que ya esta alcanzando el peso en el cual no se siente optimo.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Sepa que podrá concretar todos los sueños y las ambiciones. Despreocúpese, ya que el ambiente se encontrará armonizado para llegar a su propósito.

Amor: Acepte la propuesta de compromiso que le hará su pareja. Acepte de una vez por toda, que ella es la persona que últimamente la ha hecho feliz.

Riqueza: Excelente jornada para emprender una transacción financiera de cierta relevancia. Por más que este seguro, no se olvide de buscar información.

Bienestar: Dado que hace días no se encuentra realizando su rutina de ejercicios, procure incluir en su alimentación frutas de estación y descanse más de lo habitual.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |