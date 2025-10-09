Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 9 de octubre de 2025

No dude y confíe en sus amigos. Sepa que ellos sabrán ayudarlo en su futuro y lo apoyaran en todo lo que necesite en su vida. Déjese guiar por ellos.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 9 de octubre

Amor: Este preparado, ya que en estos días atravesará un momento de transformación afectiva que lo afectará de manera interna como externa. Vincúlese con cuidado.

Riqueza: Sepa que si sigue gastando demasiado en cosas que no valen la pena, posiblemente cuando le llegue a su casa el resumen de la tarjeta se arrepienta.

Bienestar: Deberá intentar no somatizar con facilidad los acontecimientos desagradables del día. Le será conveniente que se tome con paciencia las responsabilidades.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Aprenda que muchas veces los malos momentos siempre terminan siendo favorables, ya que lo obligarán a elaborar y poner en practica estrategias más sofisticadas.

Amor: Si se encuentra en pareja, la relación se mostrará satisfactoria y sin altibajos. En caso de estar soltero, es buen momento para encontrar a su alma gemela.

Riqueza: Prepárese, ya que todo dependerá de usted. Sepa que la realidad le ofrecerá la posibilidad para que avance en los proyectos que tenia estancados.

Bienestar: Sepa que muchas veces en la vida hay que soltar las cosas que uno quiere para poder obtener otras. Intente ser menos arraigado con sus pertenencias.

