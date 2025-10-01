LA NACION

Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 1 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 1 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 1 de octubre de 2025
Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 1 de octubre de 2025

Sera un período donde deberá aprender y recapacitar de los errores cometidos tiempo atrás. Procure no volver a cometer la misma equivocación.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el miércoles 1 de octubre

Amor: Anímese si siente ganas de formar una familia. Hoy será el día para comentárselo a su alma gemela y para que empiecen a planear el futuro juntos.

Riqueza: Evite entrar en discordia con la gente que lo rodea en su ambiente de trabajo. Será una jornada donde habrá mucha tensión con los superiores o compañeros.

Bienestar: Sepa que sumando a su alimentación frutas, cereales y verduras, esto le brindara mucha más energía. Relájese, ya que su decaimiento desaparecerá pronto.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Si actúa con prisa y pone en practica sus idea, por más disparatadas que parezcan, en esta jornada logrará todo lo que se proponga sin tanto esfuerzo.

Amor: Comience a valorar un poco más a su alma gemela. Momento para que analice sus sentimientos y abandone los arrebatos negativos que últimamente es

Riqueza: En este jornada, existen amplias probabilidades de ganar en los juegos de azar por la web. Aunque no este acostumbrado al juego, déjese guiar por su intuición.

Bienestar: Modere la ingesta de las carnes y los dulces. No retrase por más tiempo un cambio en su alimentación, sino puede solo busque ayuda en un nutricionista.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. ¿Cómo afectará al ascendente el inicio de la temporada de Libra?
    1

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el último fin de semana de septiembre?

  2. El horóscopo chino para la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre
    2

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre

  3. Qué significa soñar con que tu pareja te engaña
    3

    Qué significa soñar con que tu pareja te engaña

  4. Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre
    4

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre

Cargando banners ...