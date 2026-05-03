Horóscopo de Tauro de hoy: domingo 3 de mayo de 2026

Entienda que la carencia de confianza propia podría llegar a ser un obstáculo en su vida. Es el momento para que trate de combatir ese estado.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el domingo 3 de mayo

Amor: Serán días, donde las relaciones sociales le demandarán mucha más dedicación de la habitual. Prepárese, ya que tendrá demasiadas reuniones para asistir.

Riqueza: Aproveche las nuevas posibilidades de ganar dinero que otros pasaron por alto. Anímese y ponga todo en cada uno de los proyectos que emprenda.

Bienestar: Intente ejercitar de manera prudente. En caso de haber comenzado el gimnasio en estos días, seria bueno que no pretenda exigir a su físico más de lo que puede.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Sepa que teniendo una postura más dinámica, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una etapa que fue poco satisfactoria para usted.

Amor: Cierto cambio inesperado hará modificar sus costumbres en el amor. Destine más tiempo a su enamorado, ya que los reclamos que le hace tienen su fundamento.

Riqueza: Este bien preparado, ya que se aproximan grandes posibilidades de lograr ganancias rápidas. No permita que lo afectivo le condicione un negocio.

Bienestar: No exija a su físico más de lo necesario. Sepa que cuenta con todo lo que necesita para cumplir sus sueños. Tome ya mismo la decisión y actúe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |