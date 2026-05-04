Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 4 de mayo de 2026

Prepárese, ya que será el momento oportuno para que abandone las ideas pesimistas. Recuerde que en otras oportunidades pudo superar situaciones peores.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 4 de mayo

Amor: Sepa que debe reflexionar en su tiempo de soledad y de esta forma, podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor. Guíese por su corazón.

Riqueza: Comprenda que si gastaría menos, se vera beneficiado más adelante por la buena administración de sus fondos. Tómese un tiempo para ver en que utiliza el dinero.

Bienestar: Evite exigirse tanto el trabajo, alterne las obligaciones con momentos de esparcimiento. De lo contrario, termina estresado y contracturado más de lo habitual.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Entienda que la carencia de confianza propia podría llegar a ser un obstáculo en su vida. Es el momento para que trate de combatir ese estado.

Amor: Serán días, donde las relaciones sociales le demandarán mucha más dedicación de la habitual. Prepárese, ya que tendrá demasiadas reuniones para asistir.

Riqueza: Aproveche las nuevas posibilidades de ganar dinero que otros pasaron por alto. Anímese y ponga todo en cada uno de los proyectos que emprenda.

Bienestar: Intente ejercitar de manera prudente. En caso de haber comenzado el gimnasio en estos días, seria bueno que no pretenda exigir a su físico más de lo que puede.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |