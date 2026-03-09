Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 9 de marzo de 2026

No se detenga en el camino y anímese a lo desconocido. Será un día donde tendrá su mente relajada y con deseos de conocer nuevos rumbos para su vida.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 9 de marzo

Amor: Sepa que ese amor que espera hace tiempo, se encuentra más cerca de lo que usted piensa. Abra bien los ojos y este atento, no deje que se escape.

Riqueza: Etapa donde podrá alcanzar todo lo que se propone dentro del ámbito laboral y sin ningún esfuerzo. Busque un nuevo emprendimiento que lo apasione.

Bienestar: Deje de ser tan posesivo con las cosas que tiene y de querer siempre solucionar todo usted. Sepa que si se relaja un poco, su vida será más placentera.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Relájese, ya que todo se agilizará gracias a las buenas energías de los astros y esto le aportará un significativo alivio a todas las preocupaciones que tiene.

Amor: Etapa propicia para consolidar el vínculo con su alma gemela, hablen de planes y metas que quieran cumplir juntos. Afianzarán aun más el vínculo.

Riqueza: Sus nuevas ideas le mostrarán el camino correcto y más productivo para su futuro económico. Después de tanto, obtendrá los resultados planeados.

Bienestar: Propóngase por las mañana asistir a una gimnasio y ejercitar. De esta forma, podrá perder peso y fortalecer su musculatura alcanzando su peso ideal.

