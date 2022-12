Horóscopo de Tauro de hoy: martes 6 de Diciembre de 2022

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa deberá determinar cuales son las prioridades y lo más importante para usted.

Fechas: 20 de Abril al 20 al Mayo

Qué le espera a Tauro el martes 6 de Diciembre

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No lo dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar. Aproveche las ofertas online. Comprenda que el amor propio es muy importante.

Semana del 12 al 18 de julio para Tauro

Marte (planeta asociado a la acción) continúa en tu signo y ayuda a destrabar la inercia invernal. La Luna llena en Capricornio cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la vocación. Por su parte, Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su recorrido por Géminis (signo de aire, vincular) e interactúa con Neptuno (planeta asociado al inconsciente). Esta conexión puede traer un halo de romanticismo en tu situación vincular. Tip: no idealices.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Coordine mejor sus actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere. Con solo organizarse lo logrará.

Amor: Vivirá momentos muy intenso en el amor, ya que la intimidad con su pareja crecerá. Su imaginación lo hará volar y recordar viejas épocas de cuando eran recientemente novios.

Riqueza: Cuando decida qué es lo que quiere hacer de su vida, le será aconsejable proponerse metas posibles y tratar de no sobrepasarse con los gastos.

Bienestar: Como sabe, su nutricionista le ha indicado un tratamiento para adelgazar. Intente ser constante y deje de buscar excusas para no cumplirlo al pie de la letra.

