Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 22 de agosto?

Es fin de semana de transición y cambio de vibración, porque el Sol (fuente de energía del Zodíaco) realiza su pasaje de Leo a Virgo este viernes. Trae otro ritmo, más lento y terrenal, con mayor análisis mental como paso previo a la acción. Esto se refuerza por la Luna nueva en Virgo del sábado, que, a su vez, da inicio a la temporada de eclipses en el eje Virgo-Piscis.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis). Si querés saber cómo te afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para así conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Este viernes arranca la temporada de Virgo (Freepick/Allexxandar) (Freepick/Allexxandar)

Ascendente en Aries

Se dan movimientos ambivalentes porque, por un lado, Marte (tu regente) continúa en Libra, tu eje complementario, e irradia su energía de conquista en el plano de la pareja. Por otro lado, Saturno (planeta asociado al compromiso) se encuentra en tu signo y funciona, por momentos, como un freno de mano a tu deseo. Por su parte, la Luna nueva en Virgo del sábado pone en marcha un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la rutina.

Tip: registrá tu propio nerviosismo.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) se encuentra terminando su recorrido por Cáncer y puede ser una buena oportunidad para ver qué te dejo este tránsito como aprendizaje en términos emocionales y afectivos. Por su parte, la Luna nueva en Virgo del sábado da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a tu identidad.

Tip: valorá tu pragmatismo.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa en Leo y este tránsito funciona como un recordatorio de que la comunicación es tu mejor recurso para conseguir lo que querés. Por su parte, la Luna nueva en Virgo del sábado hace que comience un ciclo de seis meses en la base emocional de tu carta natal. Puede ser interesante ver cómo estás y cómo te sentís con respecto a tu situación familiar.

Tip: podés pedir ayuda.

Ascendente en Cáncer

Los recorridos de Júpiter y Venus por tu signo te proponen prestarle atención tanto a tus necesidades emocionales como a las de tu entorno. Puede ser una buena oportunidad para equilibrar la balanza. En ese sentido, la Luna nueva en Virgo del sábado da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación y te propone pensar qué mensajes necesitas sacar para afuera.

Tip: busca vías de descarga.

Ascendente en Leo

Para las personas con el ascendente en Leo, puede ser un buen momento para centrarse en un proyecto creativo

El Sol (tu regente) realiza su pasaje desde Leo a Virgo este viernes. Por eso, puede ser que sientas un cambio de vibración, pero no será de un día para el otro. En tanto, el recorrido de Mercurio (planeta de la comunicación) por tu signo estimula tus ganas de sacar a la luz una obra o encarar un proyecto creativo. Por su parte, la Luna nueva en Virgo del sábado empieza un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los recursos.

Tip: brillas en la conversación.

Ascendente en Virgo

Información energética importante: empieza tu temporada este viernes y comienza a todo vapor con la Luna nueva en tu signo, que da inicio a la temporada de eclipses en el eje Virgo-Piscis al mismo tiempo que abre un ciclo emocional de seis meses. Es un momento germinal, de proyección y promesas. Mientras tanto, Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa en Leo e interpela tu autoestima.

Tip: autoobservación.

Ascendente en Libra

Marte (planeta de la acción) continúa su tránsito por tu signo y te ayuda a captar con más claridad tus deseos. Además, la Luna nueva en Virgo del sábado pone en marcha un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales. En términos energéticos, es una señal de que hay algo que ya está listo para ser concluido.

Tip: es relativo.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Acuario en la zona de tu carta natal asociada a la familia. Si bien las repercusiones no son inmediatas, es bueno saberlo para ver cómo estás sintiéndote en ese ámbito. Por su parte, la Luna nueva en Virgo del sábado da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al futuro y los proyectos colectivos.

Tip: diseña tus próximos pasos.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y enseña a confiar en que hablando se pueden resolver los temas emocionales difíciles. Por su parte, la Luna nueva en Virgo del sábado empieza un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al trabajo. Por eso, puede ser buen momento para planificar el cronograma de acá a fin de año.

Tip: no deposites todo en el trabajo.

Ascendente en Capricornio

Este fin de semana, las personas con el ascendente en Capricornio tendrán más empatía por su pareja

Venus (planeta de las relaciones) y Júpiter (planeta de la expansión) continúan su tránsito por Cáncer, tu eje complementario, irradiando su energía empática en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Por su parte, Saturno, tu regente, mantiene su marcha retrógrada en Aries y puede sentirse como un obstáculo a tu necesidad de avance. A su vez, la Luna nueva en Virgo del sábado da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al extranjero y el sentido vital.

Tip: ¿para qué haces lo que haces?

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) mantiene su avance a paso firme por Géminis, en la zona de tu carta natal asociada a tu identidad y empieza a mostrarte un mundo de opciones y alternativas, de renovación mental. No será de un día para el otro, pero en un punto funciona como un reseteo de tus pensamientos más instalados. Por otro lado, la Luna nueva en Virgo del sábado pone en marcha un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad.

Tip: período de exploración.

Ascendente en Piscis

Neptuno (regente del ascendente en Piscis) continúa su marcha retrógrada por los primeros grados de Aries y mantiene su unión matemática con Saturno. Esta configuración es una oportunidad valiosa para pactar una nueva relación con los límites, como los aliados perfectos para contener ciertos desbordes emocionales que no te hacen bien. Por su parte, la Luna nueva en Virgo del sábado da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja.