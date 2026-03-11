Uno por uno, el mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en marzo

Marzo se presenta como un mes ideal para la introspección en cada signo del Zodíaco, ajustes emocionales y redefiniciones de metas. La temporada Piscis propone cerrar procesos pendientes, dar fin a lo que no funciona antes de comenzar nuevos asuntos. La presencia de Mercurio retrógrado entre el 1 y el 20 de marzo invita a revisar decisiones, replantear vínculos y reconsiderar proyectos que requieren mayor claridad mental.

Es por ello que se dará una energía intensa, en la que muchos podrían dudar de sus pensamientos o elecciones. Llevar a cabo meditaciones será de gran ayuda para este tipo de situaciones. Los mantras funcionan como herramientas simbólicas para enfocar la mente y alcanzar armonía emocional. Su repetición consciente permite alinearse con el interior y lograr la calma incluso en momentos difíciles.

Qué frase puede ayudar a cada signo

A continuación, el mantra ideal para cada signo del Zodíaco durante marzo de 2026.

Aries: “Om Vajrapani Hum”

Asociado con la fortaleza espiritual y la determinación interior, ayudará al signo del carnero a realizar una necesaria introspección antes de su temporada. Es ideal para utilizar en rituales o meditaciones, previo a su cumpleaños, de manera que pueda renovar las energías y reflexionar acerca de sus deseos para este nuevo año de vida. Una alternativa en español puede ser: “Actúo con valentía y elijo el momento adecuado para avanzar”.

Tauro: “Om Shreem Hreem Namaha”

Con Venus en su constelación, este mes potencia la búsqueda de seguridad emocional y material. De esta manera, este mantra ayudará a este signo del elemento Tierra a alcanzar la armonía, prosperidad y estabilidad interior que tanto desea. Es un momento para organizarse, mantener la constancia en proyectos y paciencia hacia el exterior. Otra opción puede ser: “Construyo bienestar con templanza y confianza”.

Géminis: “Om Gam Ganapataye Namaha”

Marzo es un mes desafiante para el signo de los gemelos, gracias al tránsito de Mercurio retrógrado, su planeta regente. Este mantra le ayudará en la superación de obstáculos, mantener la mente enfocada a pesar de imprevistos o malos entendidos, ordenando los pensamientos y enfocándose en sus prioridades. Otra opción en español es: “Encuentro soluciones claras ante cada desafío”.

Cáncer: “Om Soma Somaya Namaha”

Esta oración se encuentra relacionada con la energía de la Luna, el planeta regente de este signo zodiacal. Le será de gran ayuda durante el tercer mes del año, para alcanzar la tranquilidad emocional y conectar con su intuición. Marzo es un mes que solicita poner en marcha planes y proyectos, por lo cual podrá escuchar su propia voz y decidir. Una opción más simple puede ser: “Honro mis emociones y encuentro serenidad”.

Leo: “Om Adityaya Namaha”

Leo es conocido por su confianza y gran autoestima, por lo que sentirá a gusto con este mantra durante sus meditaciones o rituales. Esta frase simboliza la energía solar, su planeta regente, y ayuda a fortalecer la relación con el interior, seguridad y poder personal. Es una gran opción para recuperar motivación o enfocarse en sí mismo. Una alternativa en español puede ser: “Reconozco mi luz y la expreso con seguridad”.

Cuál es el impacto de un mantra en cada signo

Virgo: “Om Mani Padme Hum”

Se encuentra vinculado a la compasión y aceptación personal, necesarias para este signo del elemento Tierra durante marzo. Es que con el tránsito de su planeta regente retrógrado, podrían enfrentar ciertos problemas, inconvenientes o cometer errores en sus rutinas. Esta frase le invita a dejar de lado su auto exigencia sin castigarse por los resultados. Otra opción puede ser: “Acepto mis procesos y valoro mi crecimiento”.

Libra: “Om Kleem Krishnaya Namaha”

Marzo será un mes tranquilo y estable para el signo de la balanza, gracias al tránsito de su planeta regente en Aries, su opuesto complementario y Tauro. De esta manera, podrá enfocarse en sus relaciones y vínculos. Esta frase le ayudará a tomar decisiones en su vida sentimental alineadas con su interior. Podrán utilizar también el enunciado: Una alternativa puede ser: “Genero relaciones basadas en el respeto y la reciprocidad”.

Escorpio: “Om Tryambakam Yajamahe”

El tercer mes del año invita a Escorpio a dejar atrás las cargas del pasado antes de iniciar nuevas etapas. Marzo le propone cerrar ciclos para alcanzar la renovación interior y fortaleza frente a cambios inevitables. Otra opción que puede ser útil es: “Me transformo y avanzo con resiliencia”.

Sagitario: “Om Anandaya Namaha”

Alegría, ampliación, ambición y optimismo, son cualidades que el signo del arquero busca en marzo. Sin embargo, este mes le propone realizar una reflexión antes de la acción, para actuar desde la consciencia y no desde la impulsividad. Una alternativa puede ser: “Confío en el camino que estoy construyendo”.

Capricornio: “Om Aim Saraswatyai Namaha”

Las personas de Capricornio esperan marzo con muchas expectativas, debido a que se trata de un mes de inicios y proyectos asociados al mundo profesional. Su enseñanza para este mes es aceptar que los resultados no siempre depende de ellos, por lo que no deben frustrarse. Otra opción puede ser: “Aprendo de cada experiencia y avanzo con sabiduría”.

Acuario: “Om Vayu Namaha”

Este mantra se encuentra asociado al elemento de este signo, el Aire, por lo que combina bien con su energía. Le ayudará a ser más flexible en este mes, a aceptar los cambios inesperados y no frustrarse ante ciertas demoras que Mercurio retrógrado podría traer. Para opciones en español se puede optar por: “Acepto los cambios y evoluciono con libertad”.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

Piscis: “So’ham”

Es una frase corta que invita a las personas de Piscis a conectar con su esencia profunda. Durante su temporada, este signo se sentirá listo para reencontrarse con su interior, reforzar su identidad y celebrarse a sí mismo. Otra opción puede ser: “Reconozco quién soy y sigo mi intuición”.