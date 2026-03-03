Así le irá a cada signo del Zodíaco en el amor durante marzo

Marzo es un mes de inicios para muchas personas, con el comienzo de clases, ciclos académicos, proyectos e incluso etapas laborales. En la astrología, se trata de semanas intensas marcadas por la sensibilidad de la temporada de Piscis y una fuerte revisión interna en asuntos afectivos. Son días donde las emociones adquieren protagonismo y muchos sentirán la necesidad de comprender los vínculos desde un punto de vista más empático y espiritual.

Este lunes 2 de marzo Marte ingresó en Piscis, un tránsito que incrementa la susceptibilidad emocional. Muchos podrían sentirse melancólicos, incapaces de accionar con claridad o con ciertas trabas a la hora de tomar decisiones en sus vínculos.

Asimismo, Mercurio, el planeta de la comunicación, se encontrará retrógrado en el signo de los peces desde principios de mes hasta el 20 de marzo. Esto podría perjudicar ciertas conversaciones o dar lugar a malos entendidos en la pareja.

En tanto, uno de los momentos claves del mes ocurre el martes 3 con la Luna llena en Virgo, que invita a observar dinámicas de nuestros vínculos desde una mirada realista. Es momento de razonar ciertas costumbres, hábitos y objetivos en el amor para evaluar si se encuentran alineados con nuestro interior. Tres días más tarde, Venus entra a la constelación de Aries, lo que aporta iniciativa, liderazgo, deseo y valentía en todas las relaciones.

El 19 de marzo se dará una Luna nueva en Piscis, que marca un nuevo comienzo sentimental que consiste en la comprensión mutua. Sin embargo, el Sol ingresa a Aries al día siguiente para poner en marcha una temporada un tanto más individualista, apasionada y directa. El mes concluye con Venus en Tauro, una posición ideal en su propio regente, lo que ayuda a estabilizar los sentimientos y alcanzar la armonía.

Aries

Con el ingreso de Venus en su signo el 6 de marzo, los arianos se sentirán listos para el romance. Se despertará su magnetismo, poder de seducción y disfrute que tanto los caracteriza. Es una etapa ideal para organizar citas, tomar la iniciativa, invitar a salir a alguien o salir de la rutina con su pareja.

Tauro

El comienzo de marzo será ideal para la introspección, el relax y conexión con el interior. Marzo ayudará al signo del toro a alinear sus deseos de sus rutinas y a reflexionar acerca de los objetivos posee en el amor. Luego de la llegada de Venus en su constelación a fines de mes, sus nacidos podrán disfrutar, trabajar en sus relaciones y obtener las recompensas de sus esfuerzos.

Géminis

En marzo las personas de Géminis estarán afectados por Mercurio retrógrado Shutterstock

Mercurio retrógrado tendrá un gran impacto en este signo de Aire, debido a que se trata de su planeta regente. Estas semanas sugieren revisar decisiones amorosas recientes, problemas, discusiones o asuntos sin resolver. La calma llegará una vez que finalice este tránsito y los geminianos den fin a temas pendientes del pasado.

Cáncer

El signo del cangrejo se encuentra ante un mes intenso, gracias a la posición del Sol en otro signo de su mismo elemento, el Agua. Sus regidos podrán profundizar en temas del amor, conversar, exponer sus miedos y dejar volar su imaginación. Es momento de pensar de manera más individual, comprender qué necesitan para ser felices, lo que les permitirá amar a otros.

Leo

La Luna llena en Virgo revela ciertas dinámicas afectivas desequilibradas, la necesidad de ajuste o revisión de algunos asuntos en las relaciones más cercanas. Es momento de evaluar la reciprocidad en la pareja. Luego del tránsito retrógrado de Mercurio, el clima astral alcanzará una calma mayor que podrá estabilizar su estado anímico.

Virgo

La Luna llena en su propio signo del 3 de marzo ayudará a este signo de Tierra a comprender sus necesidades emocionales y dar prioridad a su interior. Marzo presenta a los virginianos la oportunidad de crear un balance entre su mente rígida y racional y su corazón sensible y vulnerable.

Libra

Las personas de Libra experimentarán un mes con grandes tránsitos planetarios. La posición de Venus en Aries, su regente, desafía su autonomía y capacidad de decisión. Cuando este planeta se traslade a Tauro, podrán gozar de encuentros más sentidos, conexiones genuinas y conversaciones sinceras con su persona de interés.

Escorpio

La posición de Marte en Piscis motiva la profundidad e intensidad que tanto caracteriza al signo del escorpión. Sin embargo, deberán medir sus impulsos y sus palabras durante la temporada de Mercurio retrógrado. El alivio llegará a mediados de mes, cuando podrán reactivar objetivos establecidos en el pasado.

Sagitario

Los sagitarianos se encuentran ante un mes de tensiones emocionales, impulsadas por Mercurio retrógrado. La Luna llena en Virgo los ayuda a tomar decisiones en el plano familiar, establecer límites y generar consensos con sus seres queridos. A mediados de mes podrán disfrutar del romanticismo e ilusión de la temporada Piscis.

Capricornio

Las personas deCapricornio podrán disfrutar de sus seres queridos en marzo (Foto: Freepik) Lifestock

La cabra comienza marzo con el deseo de disfrutar y poner orden a su vida. Sin embargo, es necesario que conecten con sus seres queridos y se abran a la expresión emocional. La clave del mes se encuentra en comprender que no toda acción llevará a la productividad o beneficio individual, sino a la retroalimentación afectiva.

Acuario

Este signo de Aire inicia el mes de marzo con las energías renovadas, luego de la temporada de su cumpleaños. Es importante que sus nacidos revisen sus valores emocionales durante Mercurio retrógrado para que no se dejen llevar por su impulsividad y ejerciten la reflexión interna.

Piscis

Durante su temporada, las personas de Piscis se encuentran listas para celebrar. Este mes les genera entusiasmo, expectativas y felicidad, pero deben comprender que su entorno no siempre se encontrará en la misma sintonía. Luego del ingreso del Sol en Aries, alcanzarán una mayor claridad emocional.