Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 5 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 5 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
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Seria bueno que deje de divulgar muchos de los planes futuros que tiene a su entorno. Aunque no lo crea siempre existe alguna persona envidiosa.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el domingo 5 de abril
- Amor: Deje a un costado las inhibiciones y así alcanzará con su pareja las cumbres del placer. No permita que la chipa del amor se apague y la relación caiga en la rutina.
- Riqueza: Resguárdese en lo financiero, ante situaciones de engaño o manipulación en el ámbito laboral. Haga una mejor administración de sus ingresos.
- Bienestar: Será una jornada para interrumpir las responsabilidades por un corto tiempo y realizar un paseo. Intente organizar para esta tarde alguna salida.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
Abandone la arrogancia y tome hoy mismo la iniciativa para aclarar algunas cuestiones que lo han hecho tomar distancia de un ser querido. Acérquese y charlen.
- Amor: Intente ser más realista en el amor. Trate de no exigirle a su pareja el cariño que usted no le brinda. Muéstrese más dulce y cariñoso en la relación.
- Riqueza: Considere las posibilidades de adquirir su propia vivienda pero no se olvide de asesorarse. Si tiene alguna en vista, consulte el precio y vea si le conviene.
- Bienestar: Entienda que no le sirve de nada enojándose tanto y solo terminará con dolor de cabeza. Sepa que si se tranquiliza, su salud se lo agradecerá.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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