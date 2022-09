Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 26 de Septiembre de 2022

Aproveche, ya que su capacidad mental será máxima y tendrá gran agudeza para comprender como manejar las situaciones difíciles que enfrentará.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 26 de Septiembre

Amor: Gracias a que ha superado las diferencias con su enamorado, el vínculo va a mejorar notoriamente. Fortalezca la comunicación y transmita las emociones a su pareja.

Riqueza: Descubrirá nuevas habilidades profesionales que ignoraba por completo. Sepa que muchas de ellas lo ayudarán a encarar esos negocios exitosos.

Bienestar: Consiéntase un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Libérese de las tensiones, de lo contrario, será propenso a sufrir neuralgias.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Quite los viejos pensamientos y costumbres vividas. Comprenda que en la vida no hay que quedarse solo con el pasado, al contrario, aprenda nuevas experiencias.

Amor: Momento para limar todas las asperezas con su entorno social. De esta forma, podrá mejorar muchas de sus relaciones.

Riqueza: Es un momento óptimo para perfeccionarse profesionalmente. Deje de dudar y haga ese curso pago que le regaló su empresa para refinar su intelecto.

Bienestar: Prepárese, ya que su imaginación e intuición estarán desbordadas. Podrá inspirar ideas excelentes. Deje de dudar y póngalas en práctica en algunos de sus proyectos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |