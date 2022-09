Horóscopo de Virgo de hoy: martes 13 de Septiembre de 2022

Relájese, ya que será una jornada en la que su espontaneidad será bien recibida. No deje pasar el tiempo y exprese sus emociones en el momento oportuno.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el martes 13 de Septiembre

Amor: Transitará un ciclo de maduración en las relaciones. Hoy dará por concluida esa relación que tiene con esa persona y que hace tiempo está desgastada.

Riqueza: Comprenda que si intenta incluir nuevos métodos de trabajo en algunos de sus proyectos, en poco tiempo obtendrá favorables respuestas al cambio.

Bienestar: Si pretende tener un buen estado psicofísico, será óptimo que descanse más por las noches, coma menos y abandone el sedentarismo lo antes posible.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Si sigue juzgando con severidad esas situaciones o personas que no conoce demasiado, sepa que en cualquier momento podría llegar a cometer una gran injusticia.

Amor: Aunque no quiera entenderlo, necesita recibir afecto de las personas que lo rodean. De esta forma, se sentirá querido y seguro para afrontar ciertas situaciones.

Riqueza: Prepárese, ya que sus deseos profesionales y ambiciones lógicas se concretarán dentro del mundo laboral. Active todas sus energías.

Bienestar: Empiece a planificar sus próximas vacaciones, ya que le falta poco. Reserve con tiempo ese lugar soñado a donde quiere ir con su familia hace tanto tiempo.

