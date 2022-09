Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 10 de Septiembre de 2022

Un cierto estado de indiferencia lo acompañará en el día. Evite cualquier esfuerzos y tómese el tiempo que crea necesario para cumplir con todas sus obligaciones.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 10 de Septiembre

Amor: Momento para que logre sacar del encierro a su corazón y darle una nueva oportunidad para encontrar otro amor. Ponga todo su encanto en las conquistas.

Riqueza: Cuando intente hacer compras, consulte precios y no se quede con el primer presupuesto. De esta manera, podrá mejorar las ofertas y obtener un excelente precio.

Bienestar: Comience a cuidar su salud y propóngase abandonar el habito de las golosinas. Será un período optimo para realizar alguna dieta que no incluya dulces y hidratos.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Momento para reconsiderar muchos aspectos de su vida que lo atormentan. No postergue por más tiempo una decisión que determinará su futuro cercano.

Amor: Serán días, en los que las relaciones sociales le demandarán mucha más dedicación de la habitual. Prepárese, ya que tendrá demasiadas reuniones donde asistir.

Riqueza: Sepa que debe leer detenidamente ese contrato que debe firmar, de lo contrario, podría salir perjudicado sin entender el motivo. No sea arrebatado.

Bienestar: Intente ejercitar de manera prudente. En caso de haber comenzado el gimnasio en estos días, seria bueno que no pretenda exigir a su físico más de lo que puede.

