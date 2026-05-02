Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 2 de mayo de 2026

Podrá sentir que las cosas no salen como usted las planeo y podría terminar irritado. Deberá moderar su temperamento y verá que de apoco las cosas mejoraran.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 2 de mayo

Amor: Debería evitar guiarse por sus impulsos, ya que podría ocasionar una ruptura en su relación amorosa. Intente relajarse y pensar antes de actuar.

Riqueza: Elija el camino exacto donde se encuentran las posibilidades para concretar las nuevas propuestas laborales. Sea constante y obtendrá lo que desea.

Bienestar: Comience alguna actividad aeróbica, así podrá quitarse algunos complejos que no le agradan de su cuerpo. Si quiere también empiece una dieta.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Probablemente será un periodo de dudas y cierto negativismo con la gente que se rodea. Momento para conocer gente nueva y cambiar el entorno afectivo.

Amor: Intente ser menos realista e individualista en el amor. A veces hay que escuchar al corazón y guiarse por lo que realmente siente por esa persona.

Riqueza: Si no tiene un buen trabajo, relájese ya que en poco tiempo lo conseguirá. Trate de salir a buscarlo y mandar el CV a todas las empresas que realicen postulaciones.

Bienestar: Entréguese en manos de ese masajista que le recomendaron, ya que lo ayudará a descontracturar sus tensiones. Llame hoy mismo y saque un turno.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |