Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 7 de Octubre de 2022

Sepa que será el momento justo para que apueste al crecimiento con total libertad. No dude en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo a su favor.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 7 de Octubre

Amor: Tiempo para evaluar qué es lo que no funciona en sus relaciones para poder cambiar de actitud. De a poco, la relación amorosa prosperará en el tiempo.

Riqueza: Prepárese, ya que florecerá un abanico de opciones a nivel laboral donde deberá realizar la mejor elección. Escoja la más conveniente para su economía.

Bienestar: Haga lo posible para animarse y abrace a las personas que verdaderamente le acarician el alma. Se sentirá gratificado por cada gesto que tengan hacia usted.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Evite hacer las cosas de forma apurada. Entienda que la prisa y la desesperación no le aseguran nada. Tranquilícese y actúe con mucho cuidado.

Amor: Quite a un lado su orgullo y ego para disfrutar de la compañía de su pareja. Aunque le cueste, intente ser más compañero en la relación de pareja.

Riqueza: Por más que haya finalizado sus tareas laborales y le sobre tiempo, utilícelo de manera productiva. Intente adelantar trabajo para la semana.

Bienestar: Haga uso del tiempo libre para la recreación y encuentre usted mismo el estímulo en nuevas actividades. Busque por la web algo de su agrado.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |

LA NACION