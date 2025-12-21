Las respuestas al crucigrama del domingo 21 de diciembre

El crucigrama de este domingo incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 21 debe responder a la definición de qué es "Hice explotar", mientras que el interrogante 2 se resuelve con la palabra faltante en "___ Miró, directora de cine". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Empresa creadora del iPad

APPLE

6 Hombre muy joven

CHICO

11 Vueltas, rotaciones

GIROS

12 Mover el bote

REMAR

13 Materia prima del aceite

OLIVA

14 Ya levantado de la cama (2 palabras)

EN PIE

15 ___ Impala, proyecto musical de Kevin Parker

TAME

16 Estuvo al frente, encabezó

LIDERÓ

17 Metal cuyo símbolo químico es "Au"

ORO

18 Careciendo del pigmento que da el color a su especie

ALBINO

19 Hermanos nacidos en el mismo parto

GEMELOS

21 Hice explotar

DETONÉ

22 Sujeto con cuerdas

ATO

25 Será el vencedor

GANARÁ

26 Hice un "unboxing"

ABRÍ

27 Ganado lanar

OVINO

28 "Archipiélago ___": libro de Aleksandr Solzhenitsyn

GULAG

29 Son parte de la cultura de un pueblo

MITOS

30 Argumenta a favor de una idea o causa

ALEGA

31 Echa por tierra

ASOLA

32 Frutos secos utilizados en repostería

PASAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Extinguió

AGOTÓ

2 ___ Miró, directora de cine

PILAR

3 Esaú, para Isaac, según la Biblia

PRIMOGÉNITO

4 Amor en inglés

LOVE

5 "¿Qué tontería es ___?"

ESA

6 Que inspira confianza

CREÍBLE

7 Formó una grieta

HENDIÓ

8 Absurdos

IMPENSABLES

9 Air ___, aerolínea de Egipto

CAIRO

10 Galleta de dos capas negras

OREO

16 "Barriga ___, corazón contento"

LLENA

18 Como una madre afectuosa

AMOROSA

20 Alcohol etílico

ETANOL

21 Copa ___: torneo internacional de tenis

DAVIS

23 Ingiere sin masticar

TRAGA

24 Escuches

OIGAS

25 Trozo de caucho para borrar

GOMA

26 Sala de una escuela

AULA

28 Marca de ropa estadounidense

GAP

