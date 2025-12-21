Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del domingo 21 de diciembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Alcohol etílico”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 21 debe responder a la definición de qué es "Hice explotar", mientras que el interrogante 2 se resuelve con la palabra faltante en "___ Miró, directora de cine". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Empresa creadora del iPad
APPLE
6 Hombre muy joven
CHICO
11 Vueltas, rotaciones
GIROS
12 Mover el bote
REMAR
13 Materia prima del aceite
OLIVA
14 Ya levantado de la cama (2 palabras)
EN PIE
15 ___ Impala, proyecto musical de Kevin Parker
TAME
16 Estuvo al frente, encabezó
LIDERÓ
17 Metal cuyo símbolo químico es "Au"
ORO
18 Careciendo del pigmento que da el color a su especie
ALBINO
19 Hermanos nacidos en el mismo parto
GEMELOS
21 Hice explotar
DETONÉ
22 Sujeto con cuerdas
ATO
25 Será el vencedor
GANARÁ
26 Hice un "unboxing"
ABRÍ
27 Ganado lanar
OVINO
28 "Archipiélago ___": libro de Aleksandr Solzhenitsyn
GULAG
29 Son parte de la cultura de un pueblo
MITOS
30 Argumenta a favor de una idea o causa
ALEGA
31 Echa por tierra
ASOLA
32 Frutos secos utilizados en repostería
PASAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Extinguió
AGOTÓ
2 ___ Miró, directora de cine
PILAR
3 Esaú, para Isaac, según la Biblia
PRIMOGÉNITO
4 Amor en inglés
LOVE
5 "¿Qué tontería es ___?"
ESA
6 Que inspira confianza
CREÍBLE
7 Formó una grieta
HENDIÓ
8 Absurdos
IMPENSABLES
9 Air ___, aerolínea de Egipto
CAIRO
10 Galleta de dos capas negras
OREO
16 "Barriga ___, corazón contento"
LLENA
18 Como una madre afectuosa
AMOROSA
20 Alcohol etílico
ETANOL
21 Copa ___: torneo internacional de tenis
DAVIS
23 Ingiere sin masticar
TRAGA
24 Escuches
OIGAS
25 Trozo de caucho para borrar
GOMA
26 Sala de una escuela
AULA
28 Marca de ropa estadounidense
GAP
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.