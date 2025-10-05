Las respuestas al crucigrama del 5 de octubre de 2025

El crucigrama de este 5 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 15 debe responder a la definición de qué es “Trastorno que afecta entre 2 y 3 % de la población mundial”, mientras que el interrogante 2 se resuelve con la palabra faltante en “Piedra con varios colores.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontal

1. Sentido ___: facultad de juzgar razonablemente las cosas

COMÚN

6. Recapitulen

REPASEN

8. Tomar la primera comida del día

DESAYUNAR

10. Protección para las costureras

DEDAL

11. Desafíos que ponen a prueba habilidades

RETOS

13. Culpo

ACUSO

14. Admita

ASUMA

15. Trastorno que afecta entre 2 y 3 % de la población mundial

TOC

16. Estilo musical de Ice Cube

RAP

17. Estéril, como un desierto

ÁRIDO

20. Semilla pequeña como la mostaza

GRANO

22. Desviación de una ruta principal

RAMAL

23. Círculos blancos y luminosos alrededor del Sol o la Luna

HALOS

24. Noticias recientes

NOVEDADES

26. Criaturas mitad mujer y mitad pez

SIRENAS

27. Restituir la salud que había perdido

SANAR

Verticales

1. Paras

CESAS

2. Piedra con varios colores

ÓPALO

3. Mayo en Maine

MAY

4. Ganancia excesiva por un préstamo

USURA

5. Niños pequeños

NENES

6. Disminuimos

REDUCIMOS

7. Recursos como el viento y la luz solar

NATURALES

8. Adornan

DECORAN

9. Emperadores como Calígula y Claudio

ROMANOS

10. Poner la fecha en un escrito

DATAR

12. Anfibios que croan en charcos

SAPOS

18. Copa ___: torneo internacional de tenis

DAVIS

19. Percibirá el aroma

OLERÁ

20. País de Acra

GHANA

21. Sistema de detección remota

RADAR

25. Otorguen

DEN

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.