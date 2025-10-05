Las respuestas al crucigrama del 5 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Trastorno que afecta entre 2 y 3 % de la población mundial”
El crucigrama de este 5 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 15 debe responder a la definición de qué es “Trastorno que afecta entre 2 y 3 % de la población mundial”, mientras que el interrogante 2 se resuelve con la palabra faltante en “Piedra con varios colores.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontal
1. Sentido ___: facultad de juzgar razonablemente las cosas
COMÚN
6. Recapitulen
REPASEN
8. Tomar la primera comida del día
DESAYUNAR
10. Protección para las costureras
DEDAL
11. Desafíos que ponen a prueba habilidades
RETOS
13. Culpo
ACUSO
14. Admita
ASUMA
15. Trastorno que afecta entre 2 y 3 % de la población mundial
TOC
16. Estilo musical de Ice Cube
RAP
17. Estéril, como un desierto
ÁRIDO
20. Semilla pequeña como la mostaza
GRANO
22. Desviación de una ruta principal
RAMAL
23. Círculos blancos y luminosos alrededor del Sol o la Luna
HALOS
24. Noticias recientes
NOVEDADES
26. Criaturas mitad mujer y mitad pez
SIRENAS
27. Restituir la salud que había perdido
SANAR
Verticales
1. Paras
CESAS
2. Piedra con varios colores
ÓPALO
3. Mayo en Maine
MAY
4. Ganancia excesiva por un préstamo
USURA
5. Niños pequeños
NENES
6. Disminuimos
REDUCIMOS
7. Recursos como el viento y la luz solar
NATURALES
8. Adornan
DECORAN
9. Emperadores como Calígula y Claudio
ROMANOS
10. Poner la fecha en un escrito
DATAR
12. Anfibios que croan en charcos
SAPOS
18. Copa ___: torneo internacional de tenis
DAVIS
19. Percibirá el aroma
OLERÁ
20. País de Acra
GHANA
21. Sistema de detección remota
RADAR
25. Otorguen
DEN
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
