Las respuestas al crucigrama del domingo 19 de abril

El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 25 debe responder a la definición de qué es "Flor de ___ (forma heráldica del lirio)", mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en "Brotar un líquido". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Silla en inglés

CHAIR

6 Brotar un líquido

MANAR

11 Colmada, llena

HARTA

12 Venera

ALABA

13 Artificio empleado para el logro de algún intento

ARDID

14 Incertidumbres

DUDAS

15 Antiguo reino del norte de Europa

PRUSIA

17 Narración de creencias ancestrales

MITO

18 Educadora infantil

AYA

19 Cajas óseas con los encéfalos

CRÁNEOS

21 Falto de contenido

VACUO

22 Ciudad de la corte del rey Arturo

CAMELOT

25 Flor de ___ (forma heráldica del lirio)

LIS

28 Capital de Jordania

AMÁN

29 Que ha emitido un ruido

SONADO

31 Figura que se usa para comparar dos cosas

SÍMIL

33 Tomar el cóctel

BEBER

34 El ángulo que mide menos de 90º

AGUDO

35 Juntaban elementos

UNÍAN

36 "Los abrazos ___", película de Almodóvar

ROTOS

37 Kétchup es una

SALSA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Hoja de metal

CHAPA

2 "___ Potter y el misterio del príncipe", película

HARRY

3 Muy difícil (fem.)

ARDUA

4 Sufijo que significa "inflamación"

ITIS

5 Partidario de reformas extremas

RADICAL

6 Revista satírica de los Estados Unidos

MAD

7 Ptolomeo I, para Aristóteles

ALUMNO

8 "___ Sabe", canción de Bad Bunny

NADIE

9 Tumbo, derribo

ABATO

10 Planos y lisos

RASOS

16 Armas para disparar flechas

ARCOS

20 Medio de transporte colectivo urbano

AUTOBÚS

21 Llegado

VENIDO

22 Otorgar un sacerdote el matrimonio

CASAR

23 Mickey, para Donald

AMIGO

24 Elefante extinguido con las últimas glaciaciones

MAMUT

25 Que resbala fácilmente

LÁBIL

26 Planes para la elaboración de una obra

IDEAS

27 Tono irónico con que se dice algo

SORNA

30 Niña pequeña

NENA

32 "¿Y dónde están ___ demás?"

LOS

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.