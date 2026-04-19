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Las respuestas al crucigrama del domingo 19 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “"¿Y dónde están ___ demás?"”
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El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 25 debe responder a la definición de qué es "Flor de ___ (forma heráldica del lirio)", mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en "Brotar un líquido". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Silla en inglés
CHAIR
6 Brotar un líquido
MANAR
11 Colmada, llena
HARTA
12 Venera
ALABA
13 Artificio empleado para el logro de algún intento
ARDID
14 Incertidumbres
DUDAS
15 Antiguo reino del norte de Europa
PRUSIA
17 Narración de creencias ancestrales
MITO
18 Educadora infantil
AYA
19 Cajas óseas con los encéfalos
CRÁNEOS
21 Falto de contenido
VACUO
22 Ciudad de la corte del rey Arturo
CAMELOT
25 Flor de ___ (forma heráldica del lirio)
LIS
28 Capital de Jordania
AMÁN
29 Que ha emitido un ruido
SONADO
31 Figura que se usa para comparar dos cosas
SÍMIL
33 Tomar el cóctel
BEBER
34 El ángulo que mide menos de 90º
AGUDO
35 Juntaban elementos
UNÍAN
36 "Los abrazos ___", película de Almodóvar
ROTOS
37 Kétchup es una
SALSA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Hoja de metal
CHAPA
2 "___ Potter y el misterio del príncipe", película
HARRY
3 Muy difícil (fem.)
ARDUA
4 Sufijo que significa "inflamación"
ITIS
5 Partidario de reformas extremas
RADICAL
6 Revista satírica de los Estados Unidos
MAD
7 Ptolomeo I, para Aristóteles
ALUMNO
8 "___ Sabe", canción de Bad Bunny
NADIE
9 Tumbo, derribo
ABATO
10 Planos y lisos
RASOS
16 Armas para disparar flechas
ARCOS
20 Medio de transporte colectivo urbano
AUTOBÚS
21 Llegado
VENIDO
22 Otorgar un sacerdote el matrimonio
CASAR
23 Mickey, para Donald
AMIGO
24 Elefante extinguido con las últimas glaciaciones
MAMUT
25 Que resbala fácilmente
LÁBIL
26 Planes para la elaboración de una obra
IDEAS
27 Tono irónico con que se dice algo
SORNA
30 Niña pequeña
NENA
32 "¿Y dónde están ___ demás?"
LOS
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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