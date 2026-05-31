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Las respuestas al crucigrama del domingo 31 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Extinguir el hambre.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "Derrama lágrimas.", mientras que el interrogante 35 se resuelve con la palabra faltante en "Artículo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Más que cientos.
MILES
6 Extinguir el hambre.
MATAR
11 Utilicé completamente un recurso.
AGOTÉ
12 Echo hacia fuera algo.
EMITO
13 Espacio ocupado por un cuerpo.
LUGAR
14 Idioma en Copenhague.
DANÉS
15 Ceder, conceder.
DAR
16 Estado de EE. UU. donde se ubica el Gran Cañón.
ARIZONA
18 Planta de hojas largas.
ÁLOE
20 Efecto sonoro en montañas.
ECO
21 Resbaladizos.
DESLIZANTES
26 Quiere profundamente.
AMA
27 Sala de una escuela.
AULA
28 Sanguinario, atroz.
BÁRBARO
32 Licor del mojito.
RON
33 Hueso más grande de la pelvis.
ILION
34 ___ Rover, vehículo todoterreno.
RANGE
36 Derrama lágrimas.
LLORA
37 Tenía fe.
CREÍA
38 Rayo para cirugía oftálmica.
LÁSER
39 A la espalda.
ATRÁS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Perversidad, crueldad.
MALDAD
2 Haga semejante o parejo.
IGUALÉ
3 Objetivos conseguidos.
LOGROS
4 Organización terrorista española.
ETA
5 Cesta grande sin asas.
SERÁ
6 La asistencia prestada en un ambulatorio.
MÉDICA
7 Mujer cazadora y guerrera.
AMAZONA
8 Habilidad y destreza para dar en el blanco.
TINO
9 Aseguren por medio de cuerdas.
ATEN
10 __ de los vientos, símbolo náutico.
ROSA
17 Decir oraciones religiosas.
REZAR
19 Prepare algo mediante un proceso.
ELABORÉ
22 Comunicar a un cuerpo la propiedad magnética.
IMANAR
23 Tina ___, cantante de 'Private Dancer'.
TURNER
24 Habla bien de alguien.
ELOGIA
25 Remiendas, reparas.
SANEAS
28 ___ Clinton, expresidente de EE. UU..
BILL
29 Aquí y ___: en varios lugares.
ALLÁ
30 Yukón, Congo y Mekong.
RÍOS
31 Mamífero de la familia de los delfines.
ORCA
35 Artículo.
ART
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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