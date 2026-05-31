Las respuestas al crucigrama del domingo 31 de mayo

El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "Derrama lágrimas.", mientras que el interrogante 35 se resuelve con la palabra faltante en "Artículo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Más que cientos.

MILES

6 Extinguir el hambre.

MATAR

11 Utilicé completamente un recurso.

AGOTÉ

12 Echo hacia fuera algo.

EMITO

13 Espacio ocupado por un cuerpo.

LUGAR

14 Idioma en Copenhague.

DANÉS

15 Ceder, conceder.

DAR

16 Estado de EE. UU. donde se ubica el Gran Cañón.

ARIZONA

18 Planta de hojas largas.

ÁLOE

20 Efecto sonoro en montañas.

ECO

21 Resbaladizos.

DESLIZANTES

26 Quiere profundamente.

AMA

27 Sala de una escuela.

AULA

28 Sanguinario, atroz.

BÁRBARO

32 Licor del mojito.

RON

33 Hueso más grande de la pelvis.

ILION

34 ___ Rover, vehículo todoterreno.

RANGE

36 Derrama lágrimas.

LLORA

37 Tenía fe.

CREÍA

38 Rayo para cirugía oftálmica.

LÁSER

39 A la espalda.

ATRÁS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Perversidad, crueldad.

MALDAD

2 Haga semejante o parejo.

IGUALÉ

3 Objetivos conseguidos.

LOGROS

4 Organización terrorista española.

ETA

5 Cesta grande sin asas.

SERÁ

6 La asistencia prestada en un ambulatorio.

MÉDICA

7 Mujer cazadora y guerrera.

AMAZONA

8 Habilidad y destreza para dar en el blanco.

TINO

9 Aseguren por medio de cuerdas.

ATEN

10 __ de los vientos, símbolo náutico.

ROSA

17 Decir oraciones religiosas.

REZAR

19 Prepare algo mediante un proceso.

ELABORÉ

22 Comunicar a un cuerpo la propiedad magnética.

IMANAR

23 Tina ___, cantante de 'Private Dancer'.

TURNER

24 Habla bien de alguien.

ELOGIA

25 Remiendas, reparas.

SANEAS

28 ___ Clinton, expresidente de EE. UU..

BILL

29 Aquí y ___: en varios lugares.

ALLÁ

30 Yukón, Congo y Mekong.

RÍOS

31 Mamífero de la familia de los delfines.

ORCA

35 Artículo.

ART

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.