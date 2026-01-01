Las respuestas al crucigrama del jueves 1 de enero

El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "Extraídas.", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Evasión.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Disposición moral a actuar correctamente.

VIRTUD

7 Rompo un récord histórico.

BATO

11 Decore.

ADORNÉ

12 Black ___ Peas, grupo de hip hop de Estados Unidos.

EYED

13 Tenías la capacidad.

PODÍAS

14 Escala, asciende.

SUBE

15 Grito al bailaor.

OLÉ

16 Extraídas.

SACADAS

18 Desgastar, como las ardillas.

ROER

20 Similar al suero (fem.).

SEROSA

21 Capacitados para hacer la tarea.

APTOS

23 Poner algo para evitar que el mueble cojee.

CALZAR

26 Arrojo, lanzo.

ECHÓ

30 Surgir lo que estaba oculto.

AFLORAR

32 En béisbol, perder el turno al bate.

OUT

33 Interpreten el texto.

LEAN

34 Suelte un nudo complicado.

DESLIÉ

36 Pase la lengua sobre algo.

LAMA

37 Como una salsa con demasiado caldo.

AGUADA

38 Solían ser.

ERAN

39 Restos de un festín.

SOBRAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Hay mucho en el sauna.

VAPOR

2 Persona admirada por muchos.

ÍDOLO

3 Giré alrededor de algo.

RODEÉ

4 Prefijo que significa 'tres'.

TRI

5 Juntes, vincules.

UNAS

6 Como las toallas deshilachadas y mugrientas.

DESASTRADAS

7 Tocarse con los labios.

BESARSE

8 Doy auxilio.

AYUDÓ

9 Reino de Edipo.

TEBAS

10 Ciudad de Ucrania, junto al mar Negro.

ODESA

17 Ray Kroc fue el de McDonald's.

CEO

19 Piensan con lógica.

RAZONAN

22 Dos unidades que forman conjunto.

PAR

23 ___ 13, grupo de 'No hay nadie como tú'.

CALLE

24 Quitar la belleza.

AFEAR

25 'Dinero ___ dinero'.

LLAMA

27 Filtrar un líquido a través de un paño.

COLAR

28 Evasión.

HUIDA

29 Observas desde un lugar alto.

OTEAS

31 Mojó las rosas.

REGÓ

35 Prefijo que denota inferioridad.

SUB

