Las respuestas al crucigrama del jueves 1 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “En béisbol, perder el turno al bate.”
El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "Extraídas.", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Evasión.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Disposición moral a actuar correctamente.
VIRTUD
7 Rompo un récord histórico.
BATO
11 Decore.
ADORNÉ
12 Black ___ Peas, grupo de hip hop de Estados Unidos.
EYED
13 Tenías la capacidad.
PODÍAS
14 Escala, asciende.
SUBE
15 Grito al bailaor.
OLÉ
16 Extraídas.
SACADAS
18 Desgastar, como las ardillas.
ROER
20 Similar al suero (fem.).
SEROSA
21 Capacitados para hacer la tarea.
APTOS
23 Poner algo para evitar que el mueble cojee.
CALZAR
26 Arrojo, lanzo.
ECHÓ
30 Surgir lo que estaba oculto.
AFLORAR
32 En béisbol, perder el turno al bate.
OUT
33 Interpreten el texto.
LEAN
34 Suelte un nudo complicado.
DESLIÉ
36 Pase la lengua sobre algo.
LAMA
37 Como una salsa con demasiado caldo.
AGUADA
38 Solían ser.
ERAN
39 Restos de un festín.
SOBRAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Hay mucho en el sauna.
VAPOR
2 Persona admirada por muchos.
ÍDOLO
3 Giré alrededor de algo.
RODEÉ
4 Prefijo que significa 'tres'.
TRI
5 Juntes, vincules.
UNAS
6 Como las toallas deshilachadas y mugrientas.
DESASTRADAS
7 Tocarse con los labios.
BESARSE
8 Doy auxilio.
AYUDÓ
9 Reino de Edipo.
TEBAS
10 Ciudad de Ucrania, junto al mar Negro.
ODESA
17 Ray Kroc fue el de McDonald's.
CEO
19 Piensan con lógica.
RAZONAN
22 Dos unidades que forman conjunto.
PAR
23 ___ 13, grupo de 'No hay nadie como tú'.
CALLE
24 Quitar la belleza.
AFEAR
25 'Dinero ___ dinero'.
LLAMA
27 Filtrar un líquido a través de un paño.
COLAR
28 Evasión.
HUIDA
29 Observas desde un lugar alto.
OTEAS
31 Mojó las rosas.
REGÓ
35 Prefijo que denota inferioridad.
SUB
