Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del jueves 12 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Quiere con el corazón.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Hogar, morada.", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Persona adulta, no varón.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 'Donde hubo ___, cenizas quedan'.
FUEGO
6 Quiere con el corazón.
AMA
9 Asentamiento humano.
POBLADO
11 Demasiado, bastante.
MUY
12 No acierte
ERRE
13 Legumbre verde y redonda.
ARVEJA
15 Contraparte de alfa.
OMEGA
17 Unidades de herencia biológica.
GENES
18 Malestar tras beber en exceso.
RESACA
20 Hogar, morada.
LAR
21 Cavidad en un muro.
NICHO
23 Gato (inglés).
CAT
25 Propio de la cordillera sudamericana.
ANDINO
29 Urbe argelina.
ARGEL
31 Engalanar con adornos.
ORNAR
32 Afines al mal gusto refinado.
CURSIS
34 Tono terroso y cálido.
OCRE
35 Solté carcajadas.
REI
36 Repleto o lleno por completo.
COLMADO
38 Electric Light Orchestra.
ELO
39 Enredado o confuso.
LIOSO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Modele desde cero.
FORME
2 Glándulas vacunas.
UBRES
3 Refinados, con estilo y sofisticación.
ELEGANTES
4 Gigaaño.
GA
5 Elogio en forma de poema.
ODA
6 Encantadora o agradable.
AMENA
7 Persona adulta, no varón.
MUJER
8 Niñeras de antaño.
AYAS
9 Comparativo negativo.
PEOR
10 Organización (abrev.).
ORG
14 Escenario de pruebas ciclísticas.
VELÓDROMO
16 Alianza Cooperativa Internacional.
ACI
19 Aquí.
ACÁ
22 Hermano (abrev.).
HNO
23 Sin compasión ni piedad.
CRUEL
24 Ácido, avinagrado.
AGRIO
26 Devotos del dios sol Inti.
INCAS
27 Planta usada en perfumes.
NARDO
28 Expongo a la brisa.
OREO
29 Medida de superficie.
ACRE
30 Licenciado.
LIC
33 Centro del sistema planetario.
SOL
37 51 romanos.
LI
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
Insólito. Contó su “problema de millonaria” para organizar sus vacaciones y sorprendió a todos en el estudio
Se descomprime la situación. Qué se sabe de la protesta policial en Santa Fe, este miércoles 11 de febrero
Internado en San Justo. Caso Bastián: qué se sabe del estado de salud y cómo avanza la investigación
- 1
El comentario de Ousmane Dembélé a Leonardo Balerdi: “Es terrible. Él sigue abriendo la boca todo el tiempo”
- 2
Reforma laboral: Javier Milei difundió un video editado de Mariano Recalde y el legislador lo cruzó
- 3
Carrió despidió con elogios a Sandra Mendoza
- 4
Esquí: Lindsey Vonn fue operada por tercera vez y compartió una foto desgarradora desde el hospital