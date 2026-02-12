Las respuestas al crucigrama del jueves 12 de febrero

El crucigrama de este jueves incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Hogar, morada.", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Persona adulta, no varón.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 'Donde hubo ___, cenizas quedan'.

FUEGO

6 Quiere con el corazón.

AMA

9 Asentamiento humano.

POBLADO

11 Demasiado, bastante.

MUY

12 No acierte

ERRE

13 Legumbre verde y redonda.

ARVEJA

15 Contraparte de alfa.

OMEGA

17 Unidades de herencia biológica.

GENES

18 Malestar tras beber en exceso.

RESACA

20 Hogar, morada.

LAR

21 Cavidad en un muro.

NICHO

23 Gato (inglés).

CAT

25 Propio de la cordillera sudamericana.

ANDINO

29 Urbe argelina.

ARGEL

31 Engalanar con adornos.

ORNAR

32 Afines al mal gusto refinado.

CURSIS

34 Tono terroso y cálido.

OCRE

35 Solté carcajadas.

REI

36 Repleto o lleno por completo.

COLMADO

38 Electric Light Orchestra.

ELO

39 Enredado o confuso.

LIOSO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Modele desde cero.

FORME

2 Glándulas vacunas.

UBRES

3 Refinados, con estilo y sofisticación.

ELEGANTES

4 Gigaaño.

GA

5 Elogio en forma de poema.

ODA

6 Encantadora o agradable.

AMENA

7 Persona adulta, no varón.

MUJER

8 Niñeras de antaño.

AYAS

9 Comparativo negativo.

PEOR

10 Organización (abrev.).

ORG

14 Escenario de pruebas ciclísticas.

VELÓDROMO

16 Alianza Cooperativa Internacional.

ACI

19 Aquí.

ACÁ

22 Hermano (abrev.).

HNO

23 Sin compasión ni piedad.

CRUEL

24 Ácido, avinagrado.

AGRIO

26 Devotos del dios sol Inti.

INCAS

27 Planta usada en perfumes.

NARDO

28 Expongo a la brisa.

OREO

29 Medida de superficie.

ACRE

30 Licenciado.

LIC

33 Centro del sistema planetario.

SOL

37 51 romanos.

LI

