Las respuestas al crucigrama del jueves 12 de marzo

El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "___ intención: propósito malicioso oculto", mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en "Kendrick ___, rapero". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Baile de salón de tempo muy rápido

GALOP

6 Cuernos del ciervo

ASTAS

11 Acepta, obedece

ACATA

12 Estadio de la vida de la mariposa

LARVA

13 Marisa ___, actriz estadounidense

TOMEI

14 Correo electrónico (voz i.)

E-MAIL

15 Interjección para denotar aprobación

AJA

16 ___ intención: propósito malicioso oculto

SEGUNDA

18 Esposa de Abraham, según la Biblia

SARA

20 Engaños

FARSAS

21 ___ de equilibrio: aparato de gimnasia

BARRA

23 A la tercera potencia (2 palabras)

AL CUBO

26 Nombre de varón en "vigoroso"

IGOR

30 Jim ___, actuó en "La teoría del Big Bang"

PARSONS

32 Mueve hacia arriba

IZA

33 Observan desde una posición elevada

OTEAN

34 Concepto equivocado

ERROR

36 Muy ocupada

LIADA

37 Sierra ___: país cuya capital es Freetown

LEONA

38 Una manera de embellecer

ORNAR

39 Excavaciones en torno a las fortalezas

FOSOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Animales de uñas retráctiles (fem.)

GATAS

2 Sirva de refugio

ACOJA

3 Kendrick ___, rapero

LAMAR

4 Sufijo para formar aumentativos

OTE

5 Un territorio como Australia o Austria

PAIS

6 Exponer argumentos

ALEGAR

7 Guerrero feudal japonés

SAMURAI

8 Prefijo que significa "al otro lado"

TRANS

9 Codiciosa

ÁVIDA

10 Piezas donde suelen recibirse las visitas

SALAS

17 Zac ___, actor de EE. UU.

EFRON

19 Explotada

ABUSADA

22 Mejorar el suelo con nutrientes

ABONAR

23 Hermano gemelo de Artemisa

APOLO

24 Pulsar (el corazón)

LATIR

25 Forman algo nuevo

CREAN

27 Vueltas, rotaciones

GIROS

28 Gas de color azul

OZONO

29 Extrañas, excéntricas

RARAS

31 ___-service: autoservicio

SELF

35 Individuo bajo proceso judicial

REO

