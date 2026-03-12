Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del jueves 12 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Baile de salón de tempo muy rápido”
El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "___ intención: propósito malicioso oculto", mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en "Kendrick ___, rapero". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Baile de salón de tempo muy rápido
GALOP
6 Cuernos del ciervo
ASTAS
11 Acepta, obedece
ACATA
12 Estadio de la vida de la mariposa
LARVA
13 Marisa ___, actriz estadounidense
TOMEI
14 Correo electrónico (voz i.)
15 Interjección para denotar aprobación
AJA
16 ___ intención: propósito malicioso oculto
SEGUNDA
18 Esposa de Abraham, según la Biblia
SARA
20 Engaños
FARSAS
21 ___ de equilibrio: aparato de gimnasia
BARRA
23 A la tercera potencia (2 palabras)
AL CUBO
26 Nombre de varón en "vigoroso"
IGOR
30 Jim ___, actuó en "La teoría del Big Bang"
PARSONS
32 Mueve hacia arriba
IZA
33 Observan desde una posición elevada
OTEAN
34 Concepto equivocado
ERROR
36 Muy ocupada
LIADA
37 Sierra ___: país cuya capital es Freetown
LEONA
38 Una manera de embellecer
ORNAR
39 Excavaciones en torno a las fortalezas
FOSOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Animales de uñas retráctiles (fem.)
GATAS
2 Sirva de refugio
ACOJA
3 Kendrick ___, rapero
LAMAR
4 Sufijo para formar aumentativos
OTE
5 Un territorio como Australia o Austria
PAIS
6 Exponer argumentos
ALEGAR
7 Guerrero feudal japonés
SAMURAI
8 Prefijo que significa "al otro lado"
TRANS
9 Codiciosa
ÁVIDA
10 Piezas donde suelen recibirse las visitas
SALAS
17 Zac ___, actor de EE. UU.
EFRON
19 Explotada
ABUSADA
22 Mejorar el suelo con nutrientes
ABONAR
23 Hermano gemelo de Artemisa
APOLO
24 Pulsar (el corazón)
LATIR
25 Forman algo nuevo
CREAN
27 Vueltas, rotaciones
GIROS
28 Gas de color azul
OZONO
29 Extrañas, excéntricas
RARAS
31 ___-service: autoservicio
SELF
35 Individuo bajo proceso judicial
REO
