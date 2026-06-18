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Las respuestas al crucigrama del jueves 18 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “La primera de la semana”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "___ a perder: estropeé", mientras que el interrogante 35 se resuelve con la palabra faltante en "102, en números romanos". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Causar fatiga
CANSAR
7 Vea
MIRE
11 Practica un oficio
EJERCE
12 Color en la bandera cubana
AZUL
13 Uno de los profetas mayores del cristianismo
DANIEL
14 Partí de un lugar a otro
SALÍ
15 La primera de la semana
ESE
16 Pillados
ROBADOS
18 Monstruo del lago ___
NESS
20 Chistosa
JOCOSA
21 Moverse como las anguilas
NADAR
23 Hice una pausa para recuperar fuerzas
REPOSÉ
26 ___ a perder: estropeé
ECHÉ
30 Continente de Chihuahua y Chicago
AMÉRICA
32 Producto de Bacardí o Brugal
RON
33 Leche en inglés
MILK
34 Lesión que tarda en cicatrizar
ÚLCERA
36 Observé desde lejos
OTEÉ
37 Protegen
CUIDAN
38 Navidad en francés
NOEL
39 Ni un poco adorable (fem.)
ODIOSA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Se rinden ante la fuerza
CEDEN
2 Perdiese vigor
AJASE
3 Niños pequeños
NENES
4 ___ Lanka
SRI
5 Marca de notebooks
ACER
6 Mecanismo que anuncia horas con un ave (3 palabras)
RELOJ DE CUCO
7 Exterminio
MASACRE
8 Elevado hacia lo alto
IZADO
9 Ondulaciones capilares
RULOS
10 "Para ___", bagatela de Beethoven
ELISA
17 Bufanda de plumas
BOA
19 En inglés, tubo utilizado para bucear a poca profundidad
SNORKEL
22 "Como estoy enseñando"
ASÍ
23 Don ___, inquilino del Señor Barriga
RAMÓN
24 Hago salir algo de mí
EMITO
25 Combatí, luché
PELEÉ
27 Conjunto de doctrinas
CREDO
28 Son 8.760 en un año
HORAS
29 ___ roja: clase de estrella pequeña
ENANA
31 Derrumbamiento de nieve
ALUD
35 102, en números romanos
CII
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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