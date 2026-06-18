Las respuestas al crucigrama del jueves 18 de junio

El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "___ a perder: estropeé", mientras que el interrogante 35 se resuelve con la palabra faltante en "102, en números romanos". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Causar fatiga

CANSAR

7 Vea

MIRE

11 Practica un oficio

EJERCE

12 Color en la bandera cubana

AZUL

13 Uno de los profetas mayores del cristianismo

DANIEL

14 Partí de un lugar a otro

SALÍ

15 La primera de la semana

ESE

16 Pillados

ROBADOS

18 Monstruo del lago ___

NESS

20 Chistosa

JOCOSA

21 Moverse como las anguilas

NADAR

23 Hice una pausa para recuperar fuerzas

REPOSÉ

26 ___ a perder: estropeé

ECHÉ

30 Continente de Chihuahua y Chicago

AMÉRICA

32 Producto de Bacardí o Brugal

RON

33 Leche en inglés

MILK

34 Lesión que tarda en cicatrizar

ÚLCERA

36 Observé desde lejos

OTEÉ

37 Protegen

CUIDAN

38 Navidad en francés

NOEL

39 Ni un poco adorable (fem.)

ODIOSA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Se rinden ante la fuerza

CEDEN

2 Perdiese vigor

AJASE

3 Niños pequeños

NENES

4 ___ Lanka

SRI

5 Marca de notebooks

ACER

6 Mecanismo que anuncia horas con un ave (3 palabras)

RELOJ DE CUCO

7 Exterminio

MASACRE

8 Elevado hacia lo alto

IZADO

9 Ondulaciones capilares

RULOS

10 "Para ___", bagatela de Beethoven

ELISA

17 Bufanda de plumas

BOA

19 En inglés, tubo utilizado para bucear a poca profundidad

SNORKEL

22 "Como estoy enseñando"

ASÍ

23 Don ___, inquilino del Señor Barriga

RAMÓN

24 Hago salir algo de mí

EMITO

25 Combatí, luché

PELEÉ

27 Conjunto de doctrinas

CREDO

28 Son 8.760 en un año

HORAS

29 ___ roja: clase de estrella pequeña

ENANA

31 Derrumbamiento de nieve

ALUD

35 102, en números romanos

CII

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.