Las respuestas al crucigrama del jueves 19 de febrero

El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Cola del can.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Azul que separa continentes.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Fallo fugaz de la mente.

LAPSUS

7 205 romanos.

CCV

10 Azul que separa continentes.

OCÉANO

11 Peso del envase, no del contenido.

TARA

12 Aún no culpables, pero vigiladas.

SOSPECHOSAS

14 Ajeno a templos y dogmas.

ATEO

15 Relativo al ion.

IÓNICO

16 Roedor de cola larga, en inglés.

RAT

17 Sienta intenso cariño.

AME

18 Cola del can.

RABO

21 Idris __, actor británico de 'La torre oscura'.

ELBA

24 Joya suspendida en la oreja.

ARO

26 Autillo, ave nocturna.

OTO

28 Prevenir situaciones indeseadas.

EVITAR

31 Te dirigías.

IBAS

32 Del universo informático o robótico.

CIBERNÉTICO

34 Captaba fragancias.

OLÍA

35 Capital helénica de ayer y hoy.

ATENAS

36 Señal internacional de auxilio.

SOS

37 Civilización del Coliseo.

ROMANA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Poner piso, piedra a piedra.

LOSAR

2 Poner límites… o comentarios.

ACOTAR

3 Divisa con historia española.

PESETA

4 Salta, croa… y no es rana.

SAPO

5 Conecta, vincula.

UNE

6 Compañera en negocios.

SOCIA

7 ¡Por poco!

CASI

8 Onomat. de algo que se rompe.

CRAC

9 Copa sin pedestal.

VASO

11 Barril grande y pesado.

TONEL

13 __ sweet __, hogar dulce hogar.

HOME

19 Recipiente amplio y poco profundo.

BATEA

20 Hablar con Dios.

ORAR

22 Rollo de hilo o cable.

BOBINA

23 Se lanzan al combate.

ATACAN

25 Engalanar con adornos.

ORNAR

27 Relativa al hueso.

OSOSA

28 Sonidos que regresan.

ECOS

29 'En __', estado de tensión e incertidumbre.

VILO

30 Zancuda venerada por los faraones.

IBIS

31 Unidad en un inventario.

ÍTEM

33 Sufijo diminutivo.

ETO

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.