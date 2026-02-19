Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del jueves 19 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “¡Por poco!”
El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Cola del can.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Azul que separa continentes.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Fallo fugaz de la mente.
LAPSUS
7 205 romanos.
CCV
10 Azul que separa continentes.
OCÉANO
11 Peso del envase, no del contenido.
TARA
12 Aún no culpables, pero vigiladas.
SOSPECHOSAS
14 Ajeno a templos y dogmas.
ATEO
15 Relativo al ion.
IÓNICO
16 Roedor de cola larga, en inglés.
RAT
17 Sienta intenso cariño.
AME
18 Cola del can.
RABO
21 Idris __, actor británico de 'La torre oscura'.
ELBA
24 Joya suspendida en la oreja.
ARO
26 Autillo, ave nocturna.
OTO
28 Prevenir situaciones indeseadas.
EVITAR
31 Te dirigías.
IBAS
32 Del universo informático o robótico.
CIBERNÉTICO
34 Captaba fragancias.
OLÍA
35 Capital helénica de ayer y hoy.
ATENAS
36 Señal internacional de auxilio.
SOS
37 Civilización del Coliseo.
ROMANA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Poner piso, piedra a piedra.
LOSAR
2 Poner límites… o comentarios.
ACOTAR
3 Divisa con historia española.
PESETA
4 Salta, croa… y no es rana.
SAPO
5 Conecta, vincula.
UNE
6 Compañera en negocios.
SOCIA
7 ¡Por poco!
CASI
8 Onomat. de algo que se rompe.
CRAC
9 Copa sin pedestal.
VASO
11 Barril grande y pesado.
TONEL
13 __ sweet __, hogar dulce hogar.
HOME
19 Recipiente amplio y poco profundo.
BATEA
20 Hablar con Dios.
ORAR
22 Rollo de hilo o cable.
BOBINA
23 Se lanzan al combate.
ATACAN
25 Engalanar con adornos.
ORNAR
27 Relativa al hueso.
OSOSA
28 Sonidos que regresan.
ECOS
29 'En __', estado de tensión e incertidumbre.
VILO
30 Zancuda venerada por los faraones.
IBIS
31 Unidad en un inventario.
ÍTEM
33 Sufijo diminutivo.
ETO
