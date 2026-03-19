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Las respuestas al crucigrama del jueves 19 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Planta de la viticultura”
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El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Parte del tejado", mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en "Acontecimiento". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 ___ de conciencia: lo que hace sentir culpable a una persona
CARGO
6 Vuelva, regrese
RETORNE
8 Vincula una cosa con otra
RELACIONA
10 Mojadas
REGADAS
11 Planta de la viticultura
VID
13 Los ángulos de 30º
AGUDOS
14 Pura, sin mezcla
MERA
15 Trozos largos de madera
PALOS
16 Instrumento musical de percusión
CAJÓN
17 Parte del tejado
ALAR
18 Acontecimiento
SUCESO
19 Sistema de equipos informáticos interconectados
RED
20 Cabelleras postizas
PELUCAS
21 Que solo existen de palabra
NOMINALES
23 Decir versos en voz alta
RECITAR
24 Ejemplo de energía limpia
SOLAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Agente de vigilancia
CELADOR
2 Ligados
ATADOS
3 Pueden ser volcánicas y metamórficas
ROCAS
4 Triste (fig.)
GRIS
5 "¿Me equivoco?" (2 palabras)
O NO
6 Elemento para mantener la estabilidad
REGULADOR
7 Alejarse de la juventud
ENVEJECER
8 Hagan un gesto generoso
REGALEN
9 Garbosas, apuestas
AIROSAS
10 Afeitar la barba
RAPAR
12 "___ hoy nuestro pan de cada día..."
DANOS
14 Quitar la pureza
MACULAR
16 Parte trasera de una pistola
CULATA
18 Relativo a la vejez
SENIL
20 Parte de la cabeza del albatros
PICO
22 Nisán es el primero del calendario hebreo
MES
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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