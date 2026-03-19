Las respuestas al crucigrama del jueves 19 de marzo

El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Parte del tejado", mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en "Acontecimiento". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 ___ de conciencia: lo que hace sentir culpable a una persona

CARGO

6 Vuelva, regrese

RETORNE

8 Vincula una cosa con otra

RELACIONA

10 Mojadas

REGADAS

11 Planta de la viticultura

VID

13 Los ángulos de 30º

AGUDOS

14 Pura, sin mezcla

MERA

15 Trozos largos de madera

PALOS

16 Instrumento musical de percusión

CAJÓN

17 Parte del tejado

ALAR

18 Acontecimiento

SUCESO

19 Sistema de equipos informáticos interconectados

RED

20 Cabelleras postizas

PELUCAS

21 Que solo existen de palabra

NOMINALES

23 Decir versos en voz alta

RECITAR

24 Ejemplo de energía limpia

SOLAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Agente de vigilancia

CELADOR

2 Ligados

ATADOS

3 Pueden ser volcánicas y metamórficas

ROCAS

4 Triste (fig.)

GRIS

5 "¿Me equivoco?" (2 palabras)

O NO

6 Elemento para mantener la estabilidad

REGULADOR

7 Alejarse de la juventud

ENVEJECER

8 Hagan un gesto generoso

REGALEN

9 Garbosas, apuestas

AIROSAS

10 Afeitar la barba

RAPAR

12 "___ hoy nuestro pan de cada día..."

DANOS

14 Quitar la pureza

MACULAR

16 Parte trasera de una pistola

CULATA

18 Relativo a la vejez

SENIL

20 Parte de la cabeza del albatros

PICO

22 Nisán es el primero del calendario hebreo

MES

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.